Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Löwen Frankfurt haben das Topspiel der DEL2 gegen die Ravensburg Towerstars mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren. In einer über weite Strecken sehr ausgeglichenen Partie erwischten die Hessen den besseren Start, gaben die Führung allerdings schnell aus den Händen. Die Towerstars bekamen das Spiel über die reguläre Spielzeit hinaus besser in den Griff, nachdem die Löwen sich in die Verlängerung gerettet hatten. Georgiy Saakyan hatte am Ende das letzte Wort.

Das Topspiel am Sonntagabend hatte von Beginn an Dynamik und typische Eishockey-Härte zu bieten. Mehrere Strafen auf beiden Seiten innerhalb der ersten zehn Minuten waren die Folge. Wenig später fiel der erste Treffer der Partie: Brett Breitkreuz (10.) brachte die Löwen in Führung, welche allerdings nur kurze Zeit hielt, da David Zucker (16.) nach Pass von Denis Pfaffengut den Ausgleich erzielte. Insgesamt war von den Towerstars ab dem 1:1 mehr zu sehen, das Führungstor blieb bis zur ersten Pause jedoch trotzdem aus.

Auch der nächste Durchgang begann mit Strafen – diesmal nach einer Auseinandersetzung zwischen Marius Erk (FRA) und Vincenz Mayer (RAV), die beide mit einer kleinen Strafe sanktioniert wurden. Die Ravensburger kamen immer besser ins Spiel und näherten sich dem nächsten Treffer, der schließlich durch Charlie Sarault (24.) fiel. Die gereizten Gäste reagierten zunächst mit Frust: Nathan Burns (26.) erhielt eine Bankstrafe nach einem Verstoß gegen Anspielverfahren. Der Rückstand verschaffte den Löwen allerdings auch Rückenwind und nur wenig später traf Yannick Wenzel (30.) zum 2:2-Ausgleich. Dieser war bis dato durchaus verdient, da das Team von Bohuslav Subr mehr Chancen kreiert hatte.

In den letzten 20 Minuten war Spannung garantiert und beide Teams kämpften sich konsequent nach vorne. Gegen Mitte des letzten Drittels erhielt auch Tomas Sykora eine Strafe und die Löwen mussten fortan mit einem Spieler weniger agieren. Diesen Vorteil nutzten die Gastgeber aus und gingen durch Sam Herr (53.) ein weiteres Mal in Führung. Während alles auf einen Ravensburger Sieg hindeutete, schlugen die Löwen wenige Sekunden vor Abpfiff noch einmal zu – Dylan Wruck (59.) rettete die Hessen in die Verlängerung.

Die zusätzlichen fünf Minuten endeten torlos und weitgehend ohne große Chancen für eines der Teams. Das Penaltyschießen war demnach für die Entscheidung notwendig. Georgiy Saakyan glich für die Towerstars nach zwei Fehlschüssen der Löwen wieder aus. Im Anschluss vergaben Maximilian Faber und Sykora für die Hessen sowie Zucker und Mayer für die Gastgeber. Beim Stand von 1:1 konnte auch Carson McMillan kein Tor für die Frankfurter erzielen. So hatte am Ende Saakyan die Entscheidung auf der Kelle und verwandelte den entscheidenden Penalty.

Die Löwen verlieren nach dem 1:4 gegen Dresden ein weiteres Topspiel und sind nun punktgleich mit dem direkten Verfolger aus Bad Nauheim. Ravensburg bleibt dagegen an den erstplatzierten Eislöwen weiter dran.