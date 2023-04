Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit den Ravensburg Towerstars und den Roten Teufeln aus Bad Nauheim stehen sich zwar zwei nicht aufstiegsberechtigte Mannschaften im Finale der DEL2 gegenüber, die Vorfreude auf die Duelle konnte dieser Umstand jedoch nicht trüben.

Ravensburg Towerstars – EC Bad Nauheim 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)



Serie: 1:0

Im ersten Spiel der Serie wollten die gastgebenden Towerstars dem Überraschungsteam aus Bad Nauheim gleich den Schneid abkaufen und entsprechend engagiert ging man zu Werke. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der am Ende die favorisierten Hausherren mit 4:2 die Oberhand behielten. Den besseren Start ins Spiel erwischten dann auch gleich die Gastgeber. Als Nauheims Patrick Seifert auf die Strafbank musste, war es Sam Herr, der die Ravensburger mit 1:0 in Front brachte (14.). Geschockt zeigten sich die Hessen von diesem Rückstand nicht, denn kurz darauf gelang ihnen durch Jordan Hickmott der Ausgleich (16.).

Im Mittelabschnitt kamen die Nauheimer dann noch stärker aus der Kabine und ihr erstes Powerplay sollten auch die Gäste erfolgreich gestalten. Daniel Weiß war es, der für die Führung der Kurstädter sorgte (31.). Diesen hauchdünnen Vorsprung verwalteten die Nauheimer im zweiten Abschnitt gekonnt und der starke Felix Bick im Kasten der Gäste zeigte sich gewohnt souverän.

Die letzten zwanzig Minuten sollten dann die Entscheidung bringen. Die Hausherren schalteten noch einmal einen Gang hoch und wollten vor heimischer Kulisse unbedingt den Erfolg einfahren. Wiederum war es eine Überzahlsituation, welche zum Tor führte. Als Fabian Herrmann eine Strafe wegen zu vieler Spieler absitzen musste, ließen sich die Ravensburger diese Chance nicht entgehen. Charlie Sarault markierte in der 46. Minute den Ausgleich. Die Schlussminuten gehörten dann den Towerstars und mit einem Doppelschlag machten sie alles klar. Zunächst traf Nick Latta zur Führung (54.), ehe Max Hadraschek mit dem 4:2 in der 57. Minute alles klar machte. Am Dienstag steigt das zweite Spiel der Serie in Bad Nauheim Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.