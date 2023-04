Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem bisher in allen drei Partien um die DEL2-Meisterschaft zwischen den Ravensburg Towerstars und dem EC Bad Nauheim die Heimteams den Sieg einfahren konnten, wollten die Bad Nauheimer dieser Regel vor eigenem Haus natürlich gerecht werden.

EC Bad Nauheim – Ravensburg Towerstars 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)



Serie: 1:3

Am Freitag zogen die Hessen bei den Ravensburg Towerstars noch mit 2:5 den Kürzeren, am heutigen Abend wollte man den Serienausgleich erringen. Diese Rechnung machten die Hessen allerdings ohne die Ravensburger, denn mit einer nahezu perfekten Defensivleistung behielten die Schwaben mit 3:1 die Oberhand. Angesichts der Spielanteile geht dieser Sieg durchaus in Ordnung. Am Dienstag können die Ravensburger mit einem neuerlichen Erfolg den Meistertitel perfekt machen.

Bereits nach sieben Minuten war es Robbie Czarnik, der die Gäste mit 1:0 in Front brachte. Die Freude währte aber nur kurz, denn Jordan Hickmott egalisierte die Führung (9.). Als der Nauheimer Huba Sekesi in der 19. Minute mit einer 5-Minuten-Strafe belegt wurde, witterten die Ravensburger ihre Chance. Die Hausherren konnten diese Unterzahlsituation jedoch unbeschadet überstehen. Der nächste Treffer ließ trotzdem nicht mehr lange auf sich warten. Josh MacDonald war es, der auf 2:1 für die Ravensburger stellte (29.). Weitere Nauheimer Offensivbemühungen blieben erfolglos und kurz vor Ende des zweiten Drittel landeten die Ravensburger einen weiteren Wirkungstreffer. Zwei Sekunden vor der Sirene war es erneut Robbie Czarnik, der den Puck im Kasten von Goalie Felix Bick unterbrachte. Der Schlussabschnitt verlief torlos und so haben die Ravensburger am Dienstag die große Chance, vor heimischer Kulisse die Meisterschaft perfekt zu machen.