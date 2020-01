Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem 3:2-Auswärtserfolg der Tölzer Löwen am Freitagabend in Ravensburg reichte es für die „Buam“ am Sonntag gegen die Towerstars nur zu einem Punkt nach Penaltyschießen. Das DEL2-Spiel am Sonntag verlor die Gaudet-Truppe knapp mit 1:2 nach Penaltyschießen.

In den ersten 30 Minuten kamen die Ravensburger kaum ins Spiel, drehten dann aber das Tempo immer mehr hoch und spielten sich auch immer mehr Torchancen heraus. In der 23. Minute schoss Mark Heatly den Puck von hinter dem Tor an den Schlittschuh von Andreas Driendl, der dann zwischen den Beinen von Olafr Schmidt ins Tor rutschte. Die Tölzer hatten danach mit immer mehr „Puckpech“, wie es der Tölzer Trainer Kevin Gaudet in der Pressekonferenz nannte, zu tun. Insgesamt sechs Pfostenschüsse im gesamten Spiel durch Luca Tosto, Shawn Weller und Marco Pfleger standen bei den Tölzern zu Buche, doch nichts Zählbares sprang dabei heraus.

Kurz vor Ende des zweiten Drittels kamen die Towerstars trotz der Tölzer Überlegenheit durch den Abpraller von Shawn O‘Donnell zurück ins Spiel (1:1). Das Spiel am Sonntagabend machten letztlich die zwei Torhüter untereinander aus. Top-Leistungen der beiden Goalies Silo Martinovic (Bad Tölz) und Olafr Schmidt (Ravensburg) sorgten dafür, dass das Spiel erst im Penaltyschießen zugunsten der Towerstars entschieden werden konnte.

Kevin Gaudet äußerte sich in der Pressekonferenz dazu wie folgt: „Wenn man das 2:0 und 3:0 nicht schießt, tut man sich schwer gegen so eine Mannschaft. Wir müssen einen Weg finden, uns auch zu Hause zu belohnen, nicht nur immer auswärts.“

Im Penaltyschießen schoss das Geburtstagskind Andreas Driendl vor 2611 Zuschauern zwei Tore und holte die zwei Punkte für die Towerstars.

Benjamin Hillar