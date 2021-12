Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Löwen Frankfurt verloren nach einer 2:0-Führung am Ende mit 2:3 gegen den EV Landshut. Die Hessen verlieren die Tabellenführung damit an die Ravensburg Towerstars, die in Crimmitschau gewannen. Ganz düster sah es für die Selber Wölfe aus, die gegen den ESV Kaufbeuren eine 3:12-Niederlage hinnehmen mussten.

Die Partien im Überblick:

EV Landshut – Löwen Frankfurt 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Bereits im ersten Drittel deutete alles auf einen Sieg für die Löwen hin. Die Hessen kamen als Derbysieger gegen Bad Nauheim nach Landshut und gingen früh mit 1:0 durch Tomas Sykora (12.) in Führung. Keine zwei Minuten später erhöhte Carson McMillan für Frankfurt. Die Landshuter ließen sich davon nicht beeindrucken und erzielten durch Henry Martens (14.) den Anschlusstreffer zum 1:2. Nach einem torlosen und grundsätzlich ereignisarmen zweiten Durchgang nahm die Partie im Schlussdrittel so richtig Fahrt auf: Der EVL kam zum Ausgleich durch Max Forster (44.) und drehte schließlich die Partie, als Sahir Gill (57.) zum 3:2 traf. Die Löwen verlieren damit die Tabellenführung an Ravensburg.

Eispiraten Crimmitschau – Ravensburg Towerstars 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Als direkter Verfolger des Tabellenführers aus Frankfurt präsentierten sich die Towerstars zuletzt in formidabler Form. Nachdem das erste Drittel torlos geendet hatte, gingen die Ravensburger durch David Zucker (25.) mit 1:0 in Front. Gegen die stets attackierende Offensive der Towerstars kamen die Eispiraten nicht an und kassierten folgerichtig das 0:2 durch Florin Kletterer (29.) und schließlich auch den dritten Treffer, den James Bettauer (34.) erzielte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die letzten 20 Minuten, die allerdings kaum nennenswerte Aktionen zu bieten hatten. Lediglich wenige Sekunden vor Schluss wurden Mario Scalzo (EPC) und Fabian Dietz (RAV) wegen Stockschlägen vom Eis verwiesen. Am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. Die Towerstars nutzten den Patzer der Löwen Frankfurt aus stehen nun an der Spitze der DEL2.

ESV Kaufbeuren – Selber Wölfe 12:3 (6:0, 3:1, 3:2)

Das Kellerduell zwischen den zwei bayerischen Teams entwickelte sich zu einem regelrechten Schützenfest. Freude hatte daran allerdings nur der ESVK, der im ersten Durchgang satte sechs Treffer erzielte und die Partie somit bereits entschieden war. Zum Torerfolg gegen desolate Wölfe kamen Tyler Spurgeon (1.), Joseph Lewis (7.), Markus Lillich (9.), John Lammers (10.), Sören Sturm (16.) und Fabian Voit (20.). Lukas Klughardt (21.) verkürzte zu Beginn des zweiten Drittels zwar auf 1:6, einen Gang zurück schalteten die Kaufbeurer aber nicht – im Gegenteil: Spurgeon (23.) erzielte seinen zweiten Treffer und das 7:1, bevor John Lammers (32., 35.) mit den Toren acht und neun den Hattrick schnürte. Selbst im letzten Durchgang waren die Joker noch nicht satt, sodass Branden Gracel (47.) und wieder Lillich (50.) auf 11:1 erhöhten. Auf Pascal Aquins 2:11 folgten Lillichs dritter Treffer und Lars Reuß 3:12 – der Endstand. Für die Wölfe hagelte es damit in den letzten beiden Spielen satte 25 Gegentreffer.