DEL2 Kompakt am Freitag

Ravensburg besiegt Düsseldorf, Kassel bleibt ungeschlagen

26.09.2025, 23:41 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Während die Düsseldorfer EG die erste Niederlage einstecken muss, bleibt Tabellenführer Kassel ohne Punktverlust.

Am dritten DEL2-Spieltag der neuen Saison besiegten die Ravensburg Towerstars die Düsseldorfer EG. Krefeld hatte gegen Bad Nauheim ordentlich zu kämpfen, schaffte aber in der letzten Spielminute den Siegtreffer. In Weißwasser Unterlagen die Füchse dem EV Landshut mit 1:4. Doch bevor dort beide Mannschaften heute loslegten, ehrte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch erst einmal den DEL2-Fanspieler 2025, Füchse-Goalie Anthony Morrone.

Lausitzer Füchse - EV Landshut 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

In Weißwasser machten die Gäste zunächst ordentlich Druck, bevor die Füchse das Spiel ausgeglichener gestalten konnten. Doch im zweiten Abschnitt fackelten die Landshuter nicht lange und trafen gleich zweimal innerhalb von zwei Minuten durch Tor Immo und Jesse Koskenkorva. In der 30. Minute erhöhte Trevor Gooch sogar noch auf 0:3, bevor Marlon Braun eine Minute später von der blauen Linie das 1:3 markierte.

Doch trotz starkem Spiel und Kampf im letzten Drittel reichte es nicht für die Füchse. Eine Minute vor Schluss machte Koskenkorva mit dem Empty-Net-Goal zum 1:4 endgültig den Deckel für Landshut drauf.

EHC Freiburg - Blue Devils Weiden 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Die Blue Devils, die sich am Sonntag erst nach Verlängerung in Ravensburg geschlagen geben mussten, nutzten die letzte Minute des ersten und die erste des zweiten Drittels, um auf 0:2 zu stellen. Fabian Voit und Calvin Pokorny waren die Torschützen. Pokorny war es auch, der in der 44. Minute auf 0:3 erhöhte. Gut zwei Minuten später fiel mit dem 0:4 durch Neal Samanski die Vorentscheidung.

ESV Kaufbeuren - Bietigheim Steelers 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Joe Cassetti war es, der die Gastgeber nach sechs Minuten in Führung brachte. Samin Blomqvist erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Aber noch war mitten Steelers zu rechnen, vier Minuten vor der zweiten Pause verkürzte Jack Dugan auf 2:1. Der war es, der 40 Sekunden vor Schluss auch den Ausgleich markierte. Die Verlängerung blieb torlos, im Penaltyschießen holte sich Bietigheim dann den Zusatzpunkt.

Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

In Kassel verlief das erste Drittel torlos, doch in der 29. Minute schlug Bode Wilde zu und machte das 1:0 für die Huskies. Dabei blieb es bis zum Schluss, Kassel behält die drei Punkte zu Hause und ist auch nach dem dritten Spieltag ungeschlagener Tabellenführer.

Krefeld Pinguine - EC Bad Nauheim 4:3 (1:1,1:1, 2:1)

Die Gastgeber gingen nach nur 30 Sekunden durch ein Tor von Mathew Santos in Führung, doch Nauheim glich zwei Minuten später durch einen Treffer von Philipp Kuhnekath aus. Im zweiten Abschnitt waren acht Minuten gespielt, da brachte Julian Lautenschläger die Roten Teufel erneut in Führung. Alexander Weiss war es, der eine Minute vor Ende des zweiten Abschnitts erneut für Krefeld ausgleichen konnte. Im Schlussdrittel ging es weiter wie in den ersten beiden Abschnitte. Bad Nauheim ging in Führung und Krefeld glich aus. Zu Ende des Spiels sah es nach Verlängerung aus, doch 45 Sekunden vor dem Ende machte erneut Santos ein Tor, es war der umjubelte Siegtreffer für Krefeld.

Starbulls Rosenheim - Eisbären Regensburg 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Routinier Ville Jaervelaeinen war es, der die Starbulls in der 16. Minute in Führung brachte. In der letzten Minute des zweiten Drittels machte Constantin Ottl den Ausgleich für Regensburg. David Morley brachte die Eisbären in der 46. Minute dann in Führung, dabei blieb es bis zum Schluss.

Ravensburg Towerstars - Düsseldorfer EG 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Geht man von den Erwartungen vor der Saison aus, war dieses Match heute das Spitzenspiel der Liga. Mark Rassell war es, der in der vierten und der achten Minute gleich doppelt traf und auf 2:0 für die Towerstars stellte. Neun Sekunden waren vor dem ersten Pausentee noch auf der Uhr, da machte Kevin Orendorz den Anschlusstreffer zum 2:1. Im zweiten Drittel waren sechs Minuten gespielt, da stellte Alex Voyer mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Auch wenn Erik Bradford in der 49. Minute noch auf 3:2 verkürzte, blieben die Punkte am Ende in Ravensburg.