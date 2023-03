Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Zum zweiten Pre-Playoff-Spiel in der DEL2 empfingen die Lausitzer Füchse am Freitag die Wölfe aus Freiburg in der mit 2.612 Zuschauern gut gefüllten Eisarena in Weißwasser. Die Gastgeber glichen die Serie mit einem 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)-Sieg aus.

Die erste Partie in der Best-of-Three-Serie ging am Mittwoch eindeutig mit 6:1 an die Breisgauer. Von den Füchsen war dort vor allem im letzten Drittel nicht viel zu sehen. Bezeichnend war auch, dass Goalie Ville Kolppanen mit sechs Gegentreffern noch einer der besten Spieler im blau-gelben Trikot war. Somit waren die Gastgeber im Zugzwang, um das vorzeitige Saisonende zu vermeiden. Und sie schafften es und rangen mit dem 5:1-Sieg den Wölfen ein drittes Spiel in der Serie ab. Im Lineup konnte Weißwasser wieder auf Kristian Blumenschein und Kapitän Clarke Breitkreuz zurückgreifen, dafür fehlte der gesperrte Dominic Bohac.



Gleich in der ersten Minute musste Lane Scheidl in die Kühlbox. Und prompt machte Weißwasser nach einem wunderschön durch Hunter Garlent herausgespielten Konter das 1:0 in Unterzahl durch Roope Mäkitalo. Die Wölfe ließen sich nicht besonders beeindrucken und es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit immer wieder guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dennoch ging es ohne weitere Tore in die erste Pause.

Im zweiten Drittel war auch wieder nur eine Minute gespielt, als Hunter Garlent von rechts kam, quer an Gäste-Goalie Luis Benzing vorbei fuhr und den Puck von links zum 2:0 ins Netz bugsierte. Das Tor brachte Selbstvertrauen, so dass Kristian Blumenschein in der 24. Minute gleich zum 3:0 nachlegte. Sieben Minuten später war es dann Clarke Breitkreuz, der auf 4:0 für die Füchse erhöhte. Weißwasser dominierte nun endgültig das Spiel und hatte noch mehrere hochkarätige Chancen bis zur zweiten Pause.

Im Schlussabschnitt drückte dann Freiburg zunächst auf den Anschlusstreffer, doch scheiterte immer wieder am gut aufgelegten Nikita Quapp im Füchse-Tor. In der 52. Minute war er aber machtlos, als Joseph Campagna auf 4:1 verkürzte. Die letzten zwei Minuten des Spiels mussten die Füchse in Unterzahl spielen. Wölfe-Coach Peter Salmik nahm den Torwart raus, aber Hunter Garlent eroberte sich den Puck und schoss ihn zum 5:1 von der blauen Linie ins leere Tor. Da war noch eine Minute zu spielen. Der Rest war Jubel in Weißwasser und die Hoffnung, am Sonntag in Freiburg das Playoff-Ticket klarzumachen.

Was war das Erfolgsgeheimnis heute für die Füchse? Das frühe Tor, das Sicherheit gab, die Tatsache, dass nicht nur die erste Reihe Gefahr ausstrahlte, die erneuten Umstellungen der Reihen? Die entscheidende Frage ist, wer am Sonntag die besseren Nerven und den besseren Tag hat, die Wölfe oder die Füchse. Fest steht bereits, dass der Sieger aus diesem Spiel dann gegen die Kassel Huskies antritt, da der EV Landshut heute mit einem 3:2-Auswärtssieg in Regensburg das Ticket gegen Ravensburg klar machte.