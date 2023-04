Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Krefelder Eigengewächs Philipp Kuhnekath kehrt an die Westparkstraße zurück. Der 25-jährige Stürmer hat bereits im Nachwuchs für den KEV gespielt und stand zuletzt in der Saison 2020/21 für die Seidenstädter auf dem Eis, ehe es ihn nach Dresden zog. Dort erzielte Kuhnekath in den vergangenen beiden Spielzeiten in 109 Einsätzen 51 Punkte (21 Tore, 30 Vorlagen).

Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter: „Ich denke, wir müssen Philipp Kuhnekath nicht groß vorstellen. Er ist in Krefeld bekannt und ich war nach unseren Gesprächen ebenfalls von seiner Einstellung überzeugt. Wir haben seine Qualitäten zuletzt im Viertelfinale gesehen und wissen, dass „Kuhne“ eine sehr flexible Option für unser Lineup ist. Er kann viele Rollen, auch in den Special Teams, übernehmen. Hinzu kommt seine Verbundenheit zu Krefeld, die sein Engagement für beiden Seiten erstrebenswert macht.“



Kuhnekath durchlief beim KEV 81 sämtliche Altersklassen bis in die DNL und gab in der Saison 2016/17 sein Debüt in der DEL für die erste Mannschaft. Dort etablierte sich der in Duisburg geborene Linksschütze als Förderlizenzspieler und sammelte parallel Erfahrung in der Oberliga für Duisburg, Herne und den KEV 81. In seiner vorerst letzten Saison in Krefeld kam er als Leihgabe zudem bei den Ravensburg Towerstars in der DEL2 zum Einsatz.