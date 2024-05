Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Schlussmann soll sich als Backup beim EV Landshut weiterentwickeln.

Neben Jonas Langmann hat der EV Landshut auch für die kommende Saison auf der Torwartposition erneut Philipp Dietl unter Vertrag genommen. Der 19-jährige U 20- Nationaltorhüter, der in der vergangenen DEL2-Saison sechs Spiele für den EVL absolvierte, unterzeichnete in Landshut einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2026.

Dietl zeigte in den Partien der vergangenen Saison eindrucksvoll, dass auf ihn Verlass ist und kam in den sechs Begegnungen auf einen Gegentorschnitt von lediglich 2,05 und erarbeitete sich eine Fangquote von starken 92 Prozent. Außerdem war er Teil der U 20 des EVL, die sich in Berlin zum Deutschen Meister kürte. Der gebürtige Bogener kam 2018 zum EVL- Nachwuchs und entwickelte sich, auch dank der intensiven Arbeit mit EVL-Torwarttrainer Dimitri Pätzold, zu einem der besten deutschen Nachwuchs-Torhüter. Beim EVL will er nun die nächsten Schritte in seiner Profikarriere unternehmen. „Ich bin froh, weiterhin in Landshut bleiben zu dürfen! Die Entwicklung der letzten Jahre ging definitiv in die richtige Richtung und es ist schön ein Teil davon zu sein. Ich kann es kaum erwarten endlich wieder anzugreifen und freue mich schon riesig auf die anstehende Saison und natürlich besonders auf die zahlreichen Besucher im Stadion“, erläutert Philipp Dietl seine Entscheidung.

„Philipp ist hinter Jonas Langmann ein sehr wichtiger Baustein. Er hat in seinen Einsätzen gezeigt, was man von ihm erwarten kann. Ich erinnere mich vor allem an das Heimspiel gegen Kassel als er dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat. Auch auf internationalem Level bei der Nationalmannschaft hat er wichtige Erfahrungen gesammelt und vor allem bei der U 20 WM tolle Leistungen gezeigt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat“, ergänzt EVL-Cheftrainer Heiko Vogler.

Der Kader des EV Landshut für die DEL-Saison 2024/25 (Stand: 5. Mai 2024)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Tobias Echtler, Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl, Andreas Schwarz, Luca Zitterbart.

Sturm: Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Jakob Mayenschein, Benjamin Zientek.