​Mit Philip Kuschel haben die Heilbronner Falken einen weiteren Verteidiger unter Vertag genommen. Bei den Unterländern unterschrieb der 25-jährige einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24.

Der Lausitzer spielte am Anfang seiner Jugendzeit bei seinem Heimatverein in Weißwasser und wechselte dann von der DNL2 in die DNL zu den Eisbären Juniors Berlin, von wo er auch für ein Spiel in die Oberliga zu FASS Berlin ausgeliehen wurde. In der Saison 2017/18 durfte Kuschel dann erstmals für die Lausitzer Füchse aufs Eis gehen, wohin er auch zur Folgesaison wechselte. Dort spielte der Rechtsschütze bis zur Saison 2021/22, bevor er in der vergangenen Spielzeit zu den Crocodiles Hamburg wechselte, für die er bereits in der Saison 2018/19 zehn Spiele absolviert hatte.



Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Ein junger Rechtshänder, der letztes Jahr seine beste Offensivsaison hatte. Wir glauben, dass Philip noch mehr Potenzial bringt und einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung machen wird.“