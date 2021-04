Lesedauer: ca. 1 Minute

​Für die Bayreuth Tigers laufen die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits auf vollen Touren. Nach den ersten Vertragsverlängerungen mit Ivan Kolozvary und Dani Bindels geht die Planung in großen Schritten voran.

Ein Kernpunkt der Ausrichtung auf die Saison 2021/22 war und ist dabei natürlich auch die Position des Cheftrainers. Petri Kujala wird auch in der kommenden Runde an der Bande der Bayreuth Tigers stehen und die Geschicke des Teams leiten. „Wir haben in Petri einen hervorragenden Fachmann gefunden, der zum Standort passt. Seine ruhige Art sowohl in der Analyse als auch in der täglichen Arbeit ist die perfekte Basis für eine weitere Zusammenarbeit“, begründet Geschäftsführer Matthias Wendel die Vertragsverlängerung.

Nach seiner Zeit in Ravensburg und fünf Jahren in Bad Nauheim zog es den finnischen Übungsleiter zur Saison 2018/19 an den Roten Main. Eine eigentlich angedachte „Eishockey-Pause“ kam damals nicht zustande, als das Angebot aus Bayreuth ins Haus flatterte. Nun geht es für den 50-Jährigen in seine vierte Saison in der Wagnerstadt.

„Natürlich bin ich mit der vergangenen Saison nicht zufrieden, entsprechend klar und deutlich war auch die Analyse. Für einen Trainer ist es wichtig, dass Vertrauen zu spüren und das ist bei Matthias Wendel der Fall. Wir hatten ein kurzes Gespräch und waren uns schnell einig über eine weitere Zusammenarbeit“, blickt Kujala auf die kurzen Verhandlungen zurück. „Wir haben die Saison, die unter schwierigen Bedingungen stattfand, eingehend analysiert und wollen gemeinsam eine sichtbare sportliche Verbesserung herbeiführen. Auch wenn besonders die letzten Wochen der Saison enttäuschend waren, wollen wir Schritt für Schritt eine bessere Rolle in der Liga spielen. Das ist auch mein Anspruch und ich werde dieses Ziel mit aller Energie verfolgen“, gibt sich Kujala kämpferisch.