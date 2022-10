Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine haben einen neuen Trainer – ab Montag offiziell. Am Sonntag wird sich Peter Draisaitl das Spiel seiner neuen Mannschaft bereits anschauen und zu Wochenbeginn seinen neuen Job beim Zweitligisten antreten. Das gab der DEL2-Club bekannt.

Vor einigen Tagen hatten die Pinguine ihren bisherigen Coach Leif Strömberg freigestellt und so auf „die nicht zufriedenstellende sportliche Ausrichtung der Mannschaft in den ersten neun Spielen“ reagiert, wie es in der Mitteilung des DEL-Absteigers hieß, der bis dahin sieben Spiele gewonnen hatte. Die Leistungen der Mannschaft hätten „Besorgnis“ erregt, wird der 26-jährige Sergey Saveljev, Geschäftsführer des Zweitligisten, in der Club-Mitteilung zitiert. „Obwohl die Ergebnisse den Trugschluss der Zufriedenheit über den Saisonstart zulassen könnten, sehen wir insbesondere beim Spielsystem und dessen Übermittlung zwischen Leif Strömberg und der Mannschaft Defizite“, so Saveljev weiter. Der 26-Jährige sprang daraufhin selbst als Interimstrainer mit der Unterstützung der Assistenztrainer Per Bäcklin und Igor Zakharkin ein.

Nun übernimmt ein erfahrener und nicht nur in Deutschland geachteter Trainer das Ruder in Krefeld. Draisaitl, der 1965 in der damaligen Tschechoslowakei geboren worden war, übernahm 2012 den HC České Budějovice und wurde so der erste Deutsche, der in der Extraliga als Cheftrainer tätig war. Beim Mountfield HK und HC Pardubice war er ebenfalls Trainer und blieb damit bis 2016 in Tschechien tätig. Von 2017 bis 2019 coachte er die Kölner Haie – auch gegen seinen Sohn Leon Draisaitl, als der KEC ein Freundschaftsspiel gegen die Edmonton Oilers bestritt. Zuletzt stand Draisaitl in der Slowakei bei den Bratislava Capitals in der multinationalen österreichischen Liga ICEHL an der Bande. Dieses Engagement endete, weil sich der Club nach dem Tod von Spieler Boris Sádecký und Manager Dušan Pašek vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte. Inzwischen ist der Club aufgelöst.

In Deutschland war Draisaitl Trainer bei den Revier Löwen Oberhausen, Fischtown Pinguins Bremerhaven, Straubing Tigers, Eisbären Regensburg, Füchse Duisburg, Ravensburg Towerstars und Nürnberg Ice Tigers, ehe er 2012 nach Tschechien wechselte.