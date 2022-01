Lesedauer: ca. 1 Minute

​Rechtzeitig zu den beiden Spielen am Wochenende in Kaufbeuren und zu Hause gegen Crimmitschau gibt es Verstärkung für die Tölzer Löwen. Von den Selber Wölfen wechselt Pascal Aquin mit sofortiger Wirkung an die Isar.

Der 24-jährige Angreifer wagte vor der laufenden DEL2-Saison erstmals den Sprung über den großen Teich und unterzeichnete einen Vertrag in Selb. Dort verbuchte er in der DEL2 bislang in 29 Einsätzen elf Treffer und acht Assists für sich. Am vergangenen Wochenende gelang dem Linksschützen, der als Center oder Außenstürmer eingesetzt werden kann, beim Gastspiel in Bad Tölz ein Doppelpack zum zwischenzeitlichen 2:2 und 2:3.

Vor seinem Wechsel zu den Niederbayern spielte Aquin drei Jahre lang in den USA. In der AHL war er für die Rochester Americans aktiv und kam bei 17 Einsätzen auf drei Tore und zwei Assists. Zudem lief er in der ECHL für Cincinnati Cyclones auf und sammelte in 111 Spielen 35 Treffer und 50 Vorlagen auf seinem Konto. Die Saison 2020/21 absolvierte er ebenfalls in der ECHL für die Jacksonville Icemen (54 Spiele, 20 Tore, 18 Assists).

Der 24-jährige Kanadier machte sich noch am mittwochs auf den Weg nach Bad Tölz und wird am Donnerstagvormittag bereits erstmal mit der Mannschaft auf dem Eis stehen. „Ich bin froh, dass wir die letzte freie Kontingentstelle kurzfristig noch besetzen konnten. Ich werde alles daran setzen, dass er bereits am Freitag beim Spiel in Kaufbeuren für uns auflaufen kann“, erklärt TEG-Geschäftsstellenleiter Jürgen Rumrich.