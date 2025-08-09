Youngster aus Iserlohn

Ole Blumenkamp wird Teil des Torhüter-Trios der Krefeld Pinguine

9.08.2025, 20:02 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Krefeld Pinguine haben Torhüter Ole Blumenkamp unter Vertrag genommen. Der 18- Jährige komplettiert damit das Torhüter-Trio um Felix Bick und Julius Schulte. Blumenkamp stand zuletzt für den Iserlohner EC in der DNL zwischen den Pfosten und absolvierte zudem Kurzeinsätze in der Oberliga Nord für den Herner EV.

Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter: „Nach langen Verhandlungen sind wir froh, dass wir Ole Blumenkamp verpflichten konnten. Ole bringt aufgrund seines Alters und seiner Fähigkeiten viel Potenzial mit. Er wird sowohl uns als auch die U20 des KEV 81 in der DNL verstärken und sich parallel auf sein Abitur im kommenden Jahr konzentrieren.“

Der in Bochum geborene Torhüter durchlief den Nachwuchs des Iserlohner EC, für den er bis zuletzt in der U20 aktiv war. In der Saison 2024/25 bestritt Blumenkamp 32 Hauptrundenspiele in der DNL und stand auch in den Playoffs im Tor. In der vergangenen Spielzeit sammelte der 1,89 Meter große Linksfänger zudem erste Erfahrungen im Seniorenbereich für den Herner EV in der Oberliga. Darüber hinaus gehörte er zum Aufgebot der deutschen U18-Nationalmannschaft.