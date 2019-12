Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 26-jährigen Nikolas Linsenmaier bleibt eine Freiburger Integrationsfigur im Breisgau. Bis auf sieben Förderlizenzspiele – in der DEL-Saison 2014/15 für die Schwenninger Wild Wings – trug Linsenmaier in seiner Karriere bei Pflichtspielen immer das Trikot des EHC Freiburg.

Großgeworden im Wölfe-Nachwuchs lief Linsenmaier bereits mit 17 Jahren das erste Mal in der 2. Bundesliga auf. Der Spieler mit der Rückennummer 9 zählt schon seit einigen Jahren zu den besten deutschen Stürmern in der DEL2 und zeichnete sich in den vergangenen vier Jahren als bester Punktesammler der Wölfe aus. Auch in der aktuellen Saison in der DEL2 kommt Linsenmaier nach 31 absolvierten Spielen bereits auf 13 Tore und 17 Vorlagen.

Daniel Heinrizi, Sportlicher Leiter des EHC Freiburg sagt: „Niko hat den ganzen Sommer hart an seiner Fitness gearbeitet. Er trägt den EHC Freiburg im Herzen und stellt sich vollkommen und immer in den Dienst der Mannschaft. Derzeit sehen wir den defensiv stärksten Linsenmaier, den ich kenne. Niko ist eine tragende Säule in unserem Spiel und auf und neben dem Eis ein enormer Gewinn für unseren Kader und den gesamten EHC Freiburg.“

Trainer Peter Russell ergänzt: „Niko verfügt über eine hohe Spielintelligenz und Übersicht. Er lässt sich kaum mehr reizen und agiert disziplinierter denn je. Ligaweit zählt er meiner Meinung nach zu den drei besten deutschen Mittelstürmern und gibt unserem Spiel wichtige Impulse. Wir sind froh, Niko auch in der kommenden Spielzeit in unserem Kader zu haben.“

Nikolas Linsenmaier schaut mir großer Vorfreude auf ein weiteres Jahr in Freiburg: „Ich freue mich sehr, auch in der Saison 2020/21 in Freiburg spielen zu dürfen. Der EHC ist mein Zuhause! Es ist einfach unglaublich vor diesen Fans auf dem Eis zu stehen. Dank Peter Russell und Daniel Heinrizi fühle ich mich besser als je zuvor und freue mich darauf, diese Entwicklung weiter zu gehen.“

Nikolas Linsenmaier (26) ist bereits der vierte Spieler, der vorzeitig seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert hat.