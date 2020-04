Der Kapitän bleibt an Bord

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auch in der Saison 2020/21 wird Nikolai Goc für die Bietigheim Steelers aufs Eis gehen. Der 33-jährige Verteidiger absolvierte seit seinem Wechsel aus Mannheim insgesamt 90 Spiele für Bietigheim und kam dabei auf 24 Punkte.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Mit Niki Goc konnten wir eine sehr wichtige Stütze der Verteidigung bei den Steelers halten. Seine Erfahrung, sein Kampfgeist und seine Disziplin zeichnen ihn aus. Er geht dahin wo es weh tut, blockt Schüsse und verhindert Gegentore – das ist sein Auftrag und den setzt er zu 100 Prozent um. Auf und auch neben dem Eis in der Kabine übernimmt er Verantwortung. Ich bin sehr froh, dass er bei uns bleibt.“

Der Kapitän selbst erklärt: „Ich freue mich, ein weiteres Jahr für die Steelers spielen zu können. Die letzten beiden Spielzeiten sind wir hinter unseren eigenen Erwartungen und der unserer Fans geblieben. Für die kommende Saison muss uns klar sein, dass wir in jedem Training und jedem Spiel 100 Prozent geben müssen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, denn in unserer Liga bekommst du nichts geschenkt. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, die Jungs wiederzusehen, und freue mich auf die Herausforderungen, die auf uns warten.“