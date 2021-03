Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das ist auch ein Zeichen für die Ausrichtung der Tölzer Löwen: Niklas Hörmann, gebürtiger Tölzer, ist der erste Spieler, der einen neuen Vertrag für die kommenden Jahre unterschreibt. Der 17-Jährige erhielt einen DEL2-Fördervertrag und ist damit bis 2023 für die Löwen im Einsatz.

Hörmann ist bereits in der laufenden Spielzeit für die Buam lizenziert, am Samstag stand er zum ersten Mal im DEL2-Line-Up. Die ersten Einsätze werden bei der hervorragenden Arbeitseinstellung des Youngsters sicher nicht lange auf sich warten lassen. Der 17-Jährige ist mit 1,90 Meter bereits jetzt groß gewachsen und hat damit optimale Voraussetzungen, in der DEL2 als Verteidiger Fuß zu fassen. In Kürze stehen für Hörmann noch die Abiturprüfungen an. Ab Sommer dann erstmals das komplette Fitnesstraining mit den Löwen und zusätzlich einige Extraeinheiten, um gewappnet für die kommende Zweitliga-Saison zu sein.

Der Linksschütze ist seit Kindestagen in Schwarz-Gelb unterwegs. Der DEL2-Fördervertrag hat ein festgeschriebenes Gehalt und läuft im Gegensatz zu üblichen Eishockey-Verträgen über die kompletten zwölf Monate. Dadurch ist es den Youngsters möglich, sich bestmöglich auf den Sport zu konzentrieren und die nötige Sicherheit zu haben. Ein weiterer Vorteil für die Clubs ist, dass für die jungen Spieler im Falle eines Abgangs vor Vertragende – beispielsweise in eine höhere Liga – eine Art Ablösezahlung fällig ist. In der laufenden Spielzeit haben die Löwen mit Niklas Heinzinger, Oliver Ott und Luca Tosto drei Förderspieler unter Vertrag – zwei sind vorgeschrieben.