Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von der Düsseldorfer EG wechselt der 23-jährige Verteidiger Niklas Heinzinger zu den Bietigheim Steelers. In den vergangenen zwei Spielzeiten brachte es der gebürtige Tölzer auf 95 Spiele in der DEL, in denen ihm ein Tor und elf Vorlagen gelangen.

Der 1,80 Meter große und 83 Kilogramm schwere Linksschütze hat auch viel Erfahrung in der DEL2 sammeln können. Für seinen Heimatclub, die Tölzer Löwen (2018 bis 2021) und die Krefeld Pinguine (2023) spielte er 131 Mal im Unterhaus der DEL. Sechs Tore und 14 Vorlagen konnte er dabei verbuchen.



Ausgebildet wurde Heinzinger in Bad Tölz und reifte dort zum Jugendnationalspieler heran. Von der U16- bis hin zur U20-Nationalmannschaft durchlief er sämtliche Auswahlteams und spielte dabei eine tragende Rolle. Im Jahr 2020 nahm er an der Seite der NHL-Stars Moritz Seider, Tim Stützle, JJ Peterka und Lukas Reichel an der U20-WM teil und half mit, den Klassenerhalt in der Top-Division zu sichern.

Sportlicher Leiter Daniel Naud: „Niklas ist ein Spieler mit sehr guter Technik. Seine Stärke liegt im Lesen eines Spiels. Im Defensivverhalten hat er seinen Schläger immer in einer sehr guten Position und zudem spielt er sehr aggressiv. Er bringt die Erfahrung aus zwei Jahren in der DEL mit nach Bietigheim und wird bei uns eine wichtige Rolle einnehmen.“