​Mit dem 28-jährigen Nick Master können die Verantwortlichen des EHC Freiburg einen weiteren Neuzugang bei den Wölfen begrüßen.

Der gebürtige US-Amerikaner trug vier Jahre lang an der University of Massachusetts das Trikot von UMass-Lowell in der Elite-Collegeliga NCAA. Über die Knoxville Ice Bears in der Southern Professional Hockey League landete Master für die Saison 2021/22 bei den Maine Mariners in der ECHL, für die er 57 Scorerpunkte in 63 Spielen produzieren konnte. Außerdem kam der Linksschütze in der gleichen Saison zu zwei Einsätzen in der zweithöchsten nordamerikanischen Spielklasse. Auch in der abgelaufenen Spielzeit trug der Stürmer weiterhin das Trikot der Maine Mariners und konnte wiederum 47 Scorerpunkte in 67 Spielen auf seinem Konto verbuchen.



Sportdirektor Peter Salmik: „Wir haben uns auf der Suche nach unserem dritten Importspieler bewusst Zeit genommen, viele Gespräche geführt und Videos analysiert und dabei nicht nur auf die Statistik geschaut. Mit Nick haben wir nun genau den Mittelstürmer gefunden, der unser Team weiter nach vorne bringen wird. Wir sind froh, dass sich Nick für uns und unsere Philosophie entschieden hat und freuen uns, ihn bei uns im Breisgau begrüßen zu dürfen.“