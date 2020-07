Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zum Start ins Wochenende verkündeten die Dresdner Eislöwen eine weitere Personalie: Nick Huard hat seinen Vertrag in der Elbmetropole verlängert und geht in seine bereits vierte Saison in Dresden.

Das wird die Fans der Blau-weißen freuen: Publikumsliebling und Leistungsträger Nick Huard hat seinen Vertrag in Dresden verlängert und geht in seine vierte Spielzeit an der Elbe. Mit 62 Scorerpunkten gelang dem Kanadier zuletzt seine punktbeste Hauptrunde in der DEL2. In der kurzen Pre-Play-off-Serie gegen Bad Nauheim kam Huard auf zwei Treffer und vier Vorlagen.

Marco Stichnoth, Sportlicher Berater bei den Eislöwen, ist sichtlich zufrieden: „Mit Nick bleibt uns ein Wunschspieler erhalten, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. In Dresden konnte er sich kontinuierlich verbessern und sein Plus-Minus-Wert war in der letzten Saison herausragend. Nick identifiziert sich mit den Eislöwen zu 100 Prozent. Das zeigt sich auch darin, dass er auf Gehalt verzichtet und höher dotierte Vertragsangebote abgelehnt hat.“

Und der Spieler? Nick Huard hat Dresden ins Herz geschlossen: „Ich bin sehr glücklich, dass ich nun in mein viertes Jahr bei den Eislöwen gehen kann. Die Eislöwen sind mir ans Herz gewachsen – Fans, Mitspieler, Verantwortliche des Clubs und die Stadt. Als ich nach Europa und somit nach Dresden kam, hätte ich nie gedacht, dass ich vier Jahre hier spielen darf. Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison endlich beginnt und wir an das anknüpfen können, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben.“

Außerdem verkündeten die Eislöwen, dass die perplex Holding & Consulting GmbH aus Dresden ihr Sponsoren-Engagement ausweitet und zudem als Anteilseigner in die BG ESCD Dresden mbH einsteigen wird.