Der 24-jährige Abwehrspieler wechselt von den Dresdner Eislöwen nach Heilbronn und unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/2022.

Fern wurde in Velbert geboren und durchlief die Nachwuchsabteilung der Düsseldorfer EG. Die ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammelte er 2017/2018 bei den Moskitos Essen in der Oberliga, wo er insgesamt zwei Spielzeiten unter Vertrag stand. Nach einem Jahr bei den Crocodils Hamburg war er in der abgelaufenen Saison einer der Top-Verteidiger bei den Saale Bulls Halle und erzielte 46 Scorerpunkte in 42 Spielen.