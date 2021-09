Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 19-jährigen Stürmer Nikita Naumann konnten die Selber Wölfe einen weiteren jungen Spieler ins Selber Vorwerk locken.

Bereits in der vergangenen Saison hatte die zukünftige #19 im Wölfe-Dress in der Oberliga beim EV Füssen 30 Einsätze im Profibereich. Nun erhält er einen DEL2-Fördervertrag.

Naumann begann in Füssen mit dem Eishockeyspielen, lief in der U20 aber auch für den Augsburger EV, so wie für den ESV Kaufbeuren auf. Nach der coronabedingten Einstellung des Spielbetriebs in der letzten Saison wurde er mit einer Förderlizenz für den Oberligakader des EV Füssen ausgestattet und kam dort auf 30 Einsätze.