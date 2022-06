Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 31-jährige Verteidiger unterschreibt am Roten Main einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

In Cesky Tesin im äußersten Osten Tschechiens an der Grenze zu Polen geboren, durchlief Kania den Nachwuchs des HC Ocelari Trinec und kam – von der U16 bis zur U20 – in diversen Nachwuchsnationalmannschaften seines Heimatlandes zum Einsatz. Dort spielte er auch erstmals in der ersten tschechischen Liga. In den folgenden Jahren pendelte der heute 31-Jährige zwischen erster und zweiter Liga, unterbrochen von einem Jahr in der Slowakei und Polen. Zur Saison 2017/2018 folgte dann der Wechsel nach Weißwasser, wo der Linksschütze die letzten fünf Spielzeiten verbrachte.

Insgesamt absolvierte Kania 246 Spiele in der DEL2, dabei gelangen ihm 12 Treffer und 47 Vorlagen.