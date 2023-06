Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 23-jährigen Valentino Klos kann der EHC Freiburg einen weiteren Neuzugang für die DEL2-Saison 2023/24 im Breisgau begrüßen.

Der gebürtige Kaiserslauterer durchlief die hochklassige Nachwuchsabteilung der Adler Mannheim und konnte hier schnell auf sich aufmerksam machen. In der Saison 2018/19 führte er die Jungadler als Kapitän an der Seite von Tim Stützle und Wölfe-Angreifer Sebastian Hon zum Meistertitel in der DNL und kam darüber hinaus bereits zu ersten Profi-Einsätzen bei den Heilbronner Falken in der DEL2.



Seine erste volle Saison im Seniorenbereich bestreitet der junge Angreifer 2019 bei den Adler Mannheim, für die er in den folgenden drei Spielzeiten 64 Mal in der höchsten deutschen Spielklasse auf dem Eis stand und zudem über den Kooperationspartner aus Heilbronn zu weiteren 75 Einsätzen in der DEL2 kam. Die vergangene Saison absolvierte der Linksschütze bei den Grizzlys Wolfsburg im deutschen Eishockeyoberhaus, von welchen er nun nach Freiburg zu den Wölfen wechselt.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Wir waren auf der Suche nach einem jungen und hungrigen deutschen Mittelstürmer, der uns in unserem Spiel weiter nach vorne bringt. Mit Valentino haben wir genau diesen Spieler gefunden, der sowohl die spielerischen als auch körperlichen Voraussetzung mitbringt. Er verfügt in seinen jungen Jahren schon über viel Erfahrung in der DEL und DEL2 und wird unserer Mannschaft auch in Bezug auf den Konkurrenzkampf sehr guttun.“