​Tomas Sykora wechselt nach Dresden. Der Deutsch-Slowake kommt von den Kassel Huskies an die Elbe und hat einen Vertrag für diese und nächste Saison unterschrieben.

Seit 2019 ist Sykora in Deutschland aktiv. Nach zwei Spielzeiten für die Fischtown Pinguins in der DEL wechselte der 33-Jährige in die DEL2. Über Stationen in Frankfurt und Kassel führt sein Weg nun nach Dresden.



Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit der Verpflichtung von Tomas Sykora bekommen wir einen weiteren Spieler mit Erfahrung und Physis. Dazu hat er bewiesen, dass er in dieser Liga auch Tore schießen kann. Wir sind überzeugt davon, dass er uns in dieser schwierigen Phase entsprechend weiterhelfen und auch zukünftig ein wichtiger Spieler in unserem Team sein wird.“

Sykora wird in der kommenden Woche in Dresden ankommen und sollte zum Heimspiel gegen Bietigheim am 2. Februar lizenziert sein. In zweieinhalb Jahren DEL2 kommt er auf insgesamt 120 Einsätze, in denen er 53 Tore erzielte und 43 Treffer vorbereitete. Mit den Löwen Frankfurt feierte Sykora 2022 den Meistertitel in der DEL2.