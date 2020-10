Lesedauer: ca. 8 Minuten

„Kader komplett – Thomas Brandl kehrt zum EV Landshut zurück“ – mit dieser Meldung gaben die Verantwortlichen der Niederbayern bekannt, dass die Kaderplanung für die Spielzeit 2020/21 vorerst abgeschlossen sei - wäre dem EVL mit Felix Schütz dann nicht noch ein echter Transfercoup gelungen. Nach einer am Ende durchwachsenen Premierensaison in der DEL2 versuchten die Verantwortlichen in Landshut im Laufe des Sommers an den richtigen Stellschrauben zu drehen und den Schwachstellen der vergangenen Saison personell entgegen zu wirken, um mit einer schlagfertigen Truppe in die neue Spielzeit zu starten.

Hinter der Bande behält der 55-jährige Schwede Leif Carlsson die Geschicke in der Hand, welcher im Laufe der vergangenen Saison die gen Abstieg taumelnden Kufencracks der Landshuter von seinem Vorgänger und Aufstiegstrainer Axel Kammerer übernahm. Eine sportliche Wende konnte der erfahrene Skandinavier zwar nicht mehr einleiten, doch am Gutenbergweg vertraut man weiterhin auf seine Fähigkeiten und gibt ihm die Möglichkeit, selbst aufzubauen und in kontrolliertes Fahrwasser zu leiten. Unterstützung erhält er dabei von Neu-Co-Trainer Ales Jirik, der in der vergangenen Saison selbst noch das Trikot der Landshuter überstreifte und nun seine aktive Karriere mit 39 Jahren beendet, um den Schläger endgültig gegen die Pfeife zu tauschen; gleichzeitig bleibt Jirik dem Nachwuchs der Drei-Helm-Städter als Trainer erhalten.

Ganz frisch in der Sommerpause angekommen, klaffte neben der am Eisstadion beginnenden Umbauarbeiten auch im Kader die erste größere Baustelle. Die Lebensversicherungen der abgelaufenen Spielzeit in Person von Matthieu Pompei und Robbie Czarnik entschieden sich gegen eine Vertragsverlängerung und wechselten erneut im Doppelpack die Tapetenfarbe.

Nach einjährigem Ausflug in die niederbayerische Hauptstadt geht es für beide zurück zu den Ravensburg Towerstars, mit denen sie in der Spielzeit 2018/19 bereits Meister der DEL2 wurden. Somit galt es sage und schreibe 130 Scorerpunkte (Robbie Czarnik 62, Matthieu Pompei 68) adäquat zu ersetzen, was die Verantwortlichen mit einem kanadischen Doppelpack versuchen wollen. In Form von nackten Zahlen und Fakten scheint dies mit dem auch neben der Eisfläche gut befreundeten kongenialen Sturm-Duo Zach O‘Brien und Marcus Power vollumfänglich gelungen. In den vergangenen beiden Spielzeiten bildeten die Angreifer den offensiven Dreh- und Angelpunkt der Newfoundland Growlers (East Coast Hockey League), was sich in 265 Scorerpunkten widerspiegelte. Wie man die Torsirene anschaltet, wissen die beiden Kontingentspieler also, doch ein weiterer Faktor macht die Verpflichtungen zu sehr entscheidenden Puzzlestücken. Vor allem der 28-Jährige Zach O‘Brien könnte einer der Spieler sein, der den Unterschied machen kann. Als Assistenz-Kapitän bei den Growlers übernahm er nicht nur viel Verantwortung, sondern wurde im gleichen Zuge auch Topscorer der Playoffs sowie Gewinner des „June M Kelly Awards“ für den wertvollsten Spieler der Playoffs.

Viele Spieler nahmen im Laufe der Sommerpause ihren Hut und suchten neue Herausforderungen beziehungsweise hängten ihre Schlittschuhe endgültig an den berühmten Nagel. Für den Fan der hausinternen Jugendarbeit ist hierbei besonders der Abgang des Torhüter-Duos um Patrick Berger und Philipp Maurer nur schmerzlich zu verkraften. Während der Aufstiegsheld der Oberliga Saison 2018/19 – Patrick Berger – bei den Eisbären Regensburg in der Oberliga eine neue Herausforderung sucht, geht es für Philipp Maurer raus aus der bayerischen Heimat zu den Kölner Haien. Vor allem der 22-jährige Patrick Berger dürfte in der Drei-Helme-Stadt aktuell keine echte Perspektive mehr gesehen haben und den Anspruch auf mehr Einsatzzeiten haben. Grund dafür ist das mit Jaroslav Hübl, Dimitri Pätzold und dem durchaus talentierten, neuverpflichteten Goalie Kristian Hufsky (Hannover Indians) gut besetzte Gehäuse am Gutenbergweg. Bei den beiden DEL-Routiniers Dimitri Pätzold und Jaroslav Hübl ist nach den durchwachsenen Leistungen der Spielzeit 2019/20 durchaus noch Luft nach oben, was den Sinn der Verpflichtung um Kristian Hufsky zunehmend unterstreicht. Als Rookie des Jahres in der Oberliga Nord dürfte seine Aufgabe in erster Linie darin bestehen, auf seine erfahrenen Partner den nötigen Druck auszuüben, sie zu altbekannten Leistungen anzuspornen und gegebenenfalls seine eigenen Chancen auf Eiszeit nutzen.

Wer auch immer sich den Platz zwischen den Pfosten am Ende sichern wird, dürfte vor sich einige Gesichter des letzten Jahres vermissen. Elia Ostwald, Matic Podlipnik und auch Josh McFadden tragen zukünftig keine drei Helme mehr auf dem Trikot. Nach 305 Einsätzen für den EV Landshut geht es für den groß gewachsenen Elia Ostwald zusammen mit Erik Gollenbeck zum Neu-Kooperationspartner Deggendorfer SC, womit ein echtes Aushängeschild der Landshuter den Verein verlässt. Mit sechs Vertragsverlängerungen bzw. bereits längerfristigen Arbeitspapieren im Bereich der Defensivabteilung können die Niederbayern mit einem Kern an Verteidigern in die neue Saison starten. Vor allem die Vertragsverlängerung von Stephan Kronthaler war den Verantwortlichen besonders wichtig, denn der 27-jährige avancierte zusammen mit dem DEL-erfahrenen Dominik Bohac zu ganz wichtigen Personalien der niederbayerischen Abwehr. Da man vergangenes Jahr trotzdem nicht vollends zufrieden mit der Arbeit der Hintermannschaft sein konnte, gesellen sich nun zwei wahre Verteidigungs-Spezialisten zum Stamm. 246 DEL- sowie 509 DEL2-Spiele stehen auf der Vita des 33 Jahre alten Henry Martens, dem die Aufgabe der Stabilisierung der Verteidigung angedacht ist. Ein etwas anderes Aufgabengebiet kommt Kontingent-Verteidiger Robin Weihager zu. Der Schwede soll im Aufbauspiel die Offensive ankurbeln sowie für Gefahr im Powerplay sorgen, was er in der Vergangenheit mit soliden Statistiken in der DEL (Krefeld Pinguine), der DEL2 (Starbulls Rosenheim) sowie zuletzt der EBEL (Graz 99ers), in der er sogar in der Champions Hockey League spielte, unter Beweis stellen konnte.

Die größten personellen Veränderungen erlebt man an der Isar im Bereich der Offensive. Neben Mannschaftskapitän und Landshuter Urgestein Maximilian Forster sind, wenn man die jungen Wilden nicht gesondert hervorhebt, lediglich Maximilian Hofbauer und Max Brandl als feste offensive Größen aus der Vorsaison erhalten geblieben. Angekommen bei bekannten Gesichtern und Namen, bleibt der Name Brandl für die kommende Saison ein sehr interessanter, denn mit der Verpflichtung von Thomas Brandl kehrt der „verlorene Sohn“ zurück an den Gutenbergweg und komplettiert das Landshuter Brüderpaar. Nach sechs passablen Jahren im Oberhaus bei den Straubing Tigers (277 Spiele/ 29 Tore/ 50 Assists) und einer zuletzt etwas unzufriedenstellenden Saison bei den Ravensburg Towerstars in der DEL2 (4 Tore/ 6 Assists) geht es zurück zu den Wurzeln und hoffentlich ansprechenden Leistungen. Es galt Namen wie Christoph Fischhaber (Karriereende), Jeff Hayes oder auch Marc Schmidpeter zu ersetzen. In diesem Vorhaben ein ebenfalls ganz wichtiger Bestandteil für die Abteilung „Attacke“ soll der finnische Neuzugang Jere Laaksonen werden, der vom ESV Kaufbeuren kommt. Mit 66 erzielten und weiteren 96 vorbereiteten Toren in vier Jahren im Allgäu bewies der vierte und letzte Kontingentspieler der Landshuter bereits seine Qualitäten und kennt die Liga sehr genau. In Sachen Nachhaltigkeit und Vereinstreue hat man bei den Niederbayern einen weiteren, mittlerweile gestandenen Landshuter Jungen zurück an die Isar lotsen können. Der mittlerweile 27 Jahre alte Sebastian Busch kehrt mit 335 DEL2-Spielen und 126 Scorerpunkten (40 Tore/86 Assists) zurück zu seinen Wurzeln und wird, wie auch der 21 Jahre junge Neuzugang Robin Palka (Kölner Haie), für die Niederbayern auf Puckjagd gehen.

Die Kaderplanungen galten bereits als abgeschlossen, als die Verantwortlichen des EVL noch ein Ass aus dem Ärmel zauberten: „Landshut ist für mich so etwas wie meine zweite Heimat geworden. Hier habe ich meine ersten Erfahrungen als Eishockey-Profi gemacht“ – diese Worte lies die neue Nummer 55 der Niederbayern verlauten, nachdem seine Verpflichtung bekannt wurde. Der 32 Jahre alte Felix Schütz kehrt nach beeindruckender Karriere (USA, Kanada, Schweden, Lettland oder auch Russland) als 140-maliger Nationalspieler zurück zu seinen ersten Schritten auf der großen Eishockeybühne. Nach Toren in vielen Ecken der Welt (94 DEL/ 22 KHL/ etc.) verspricht man sich von dieser Personalie zurecht, dass sie als große Direkthilfe zum sportlichen Erfolg beitragen wird.

Neben wichtigen Verpflichtungen, Vertragsverlängerungen oder auch Abgängen wurden, vorausgesetzt sie werden zielführend genutzt und gelebt, zwei weitere wichtige Weichen gestellt. So kann man sich in der kommenden Spielzeit auf eine Kooperationen mit den Straubing Tigers sowie dem Deggendorfer SC freuen, welche aufgrund der kurzen Wege zwischen den Standorten zu einem wichtigen und idealerweise entlastenden Aspekt der mindestens 52 Hauptrundenspiele werden könnten.

Für den Moment bleibt offen, was die Saison 2020/21 für den EV Landshut bereithält. Wichtige Stützen der vergangenen Saison drehten dem Gutenbergweg den Rücken zu, vielversprechende Jungs stoßen dafür zum Team. Trainer Leif Carlsson bekommt die Chance und das Vertrauen, seine alten und neuen Jungs für die kommende Spielzeit zusammenzuführen und dem Landshuter Eishockey vor allem auch bei den Special Teams seine eigene Handschrift zu verpassen. Auf dem Papier ist viel Qualität in den Reihen der Niederbayern zu finden, doch nun müssen die PS noch auf die Straße. Besonders spannend und sehr entscheidend für den Erfolg der Mannschaft ist die Torhüterfrage. Mit den Leistungen, die in der abgelaufenen Spielzeit gezeigt wurden. dürften die gegnerischen Stürmer dem EV Landshut des Öfteren böse zusetzen. Finden die Schlussmänner jedoch zu alter Form zurück, die sie in der Vergangenheit und beachtlichen Karrieren bereits unter Beweis stellen konnten, hat man mit dem hungrigen Kristian Hufsky ein grundsolides, verlässliches Trio. Des Weiteren wird sehr wichtig sein, ob dem Trainerteam mit der Installation der neuen, insbesondere der fast komplett frischen Offensive, ein roter Faden durch die Mannschaft gelingen wird. An der Motivation sollte es nicht mangeln, da man es geschafft hat mit Jaare Laaksonen wahre Mentalitätsmonster in seine Reihen zu bringen und mit den unzähligen Spielern, welche mit Landshut weitaus mehr als einen zu erfüllenden Vertrag verbinden, Jungs hat, die sich für das Logo auf der Brust aufopfern würden. Zum größten Problem der Niederbayern könnte die Tiefe im Kader werden, denn mit genau acht Verteidigern und dreizehn Stürmern kommt man in Landshut, vorausgesetzt, dass alle fit sind, auf genau vier Sturmreihen, wobei da auch die jungen Wilden, welche behutsam an die DEL2 heran geführt werden sollen, berücksichtigt sind. Dem entgegenwirken könnten gut gelebte Kooperationen mit Straubing und Deggendorf, um ein mögliches Lazarett zu kompensieren, und die deutschlandweit herausragende Landshuter Nachwuchsarbeit, die nicht das erste vielversprechende und heute vielleicht noch unbekannte Talent auf die Eishockeybühne zaubert.

Mit ausbleibendem Verletzungspech sowie dem Zusammenfinden der neuen wie alten Jungs zu einem echten, mit blindem Vertrauen funktionierendem Team, hat der EV Landshut die Chance ein Ausrufezeichen zu setzen und dem Abstiegskampf fern zu bleiben. Kommt jedoch Pech und der ein oder andere Einbruch der Leistungsträger dazu, könnte es die Verantwortlichen zu Nachverpflichtungen, Umbesetzungen und ganz schwierigen Aufgaben zwingen, die im Laufe einer Saison schnell zu unlösbaren Problemen führen können. Der Kurs ist unklar, die Gefahr gegeben, doch die Chance ist da!