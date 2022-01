Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Löwen Frankfurt sind nochmals auf dem Spielermarkt aktiv geworden – mit Nathan Burns verstärkt ein weiterer Deutsch-Kanadier das Löwen-Rudel für zwei Saisons.

Burns spielte bis 2015 für nordamerikanische Teams, hauptsächlich in der WHL, bevor er 2017 nach Deutschland kam. In zwei Saisons für den Oberligisten Saale Bulls Halle empfahl er sich für die DEL2 und wurde 2019 von den Kassel Huskies unter Vertrag genommen. Für die Schlittenhunde erzielte der Stürmer in 60 Spielen 37 Scorerpunkte. Nachdem er nun nach längerer Verletzungspause endlich wieder ins Profieishockey zurückkehren kann, schließt er sich dem Löwen-Rudel an.



Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass Nathan sich entschieden hat, nach Frankfurt zu kommen. Er hat die beiden letzten Saisons, bis zu seiner Verletzung, in Kassel sehr gut performt und wird daher sicherlich viel zusätzliche, frische Energie in unser Team bringen. Nachdem er mittlerweile von seiner Verletzung vollständig genesen ist, erwarten wir uns, dass er nun für Frankfurt voll angreift und uns dadurch hilft, unsere Ziele zu erreichen.“