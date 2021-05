Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die beiden Nachwuchsspieler Luca Tosto und Noah Dunham werden in der kommenden Saison 2021-2022 für die Heilbronner Falken auf Torejagd gehen. Tosto wird von den Adler Mannheim mit einer Förderlizenz für die DEL2 ausgestattet und Dunham unterzeichnete einen U21-Fördervertrag in der Käthchenstadt.

Luca Tosto kann auf eine äußerst erfolgreiche DEL2-Saison mit den Tölzer Löwen zurückblicken, für die er in der abgelaufenen Spielzeit 38 Spiele absolvierte und hierbei starke 32 Scorerpunkte (19 Tore / 13 Vorlagen) erzielte. Der 20-jährige Angreifer durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung des EC Bad Tölz, war die letzten drei Spielzeiten für die Tölzer Löwen in der DEL2 aktiv und wird bei den Heilbronner Falken die Rückennummer 22 tragen. „Ich freue mich riesig für die Heilbronner Falken in der Zukunft zu spielen. Ich werde jeden Tag mein Bestes geben, versuchen mich permanent zu verbessern und werde mich immer in den Dienst der Mannschaft stellen“, so Tosto.

Stürmer Noah Dunham wird von den Jungadler Mannheim aus der DNL den Sprung in die DEL2 wagen. Der gebürtige Amberger durchlief die Nachwuchsabteilungen des EV Regensburg und wechselte zur Saison 2019/2020 zu den Jungadler Mannheim in die DNL. Bei den Heilbronner Falken wird der Linksschütze mit der Rückennummer 8 auf Torejagd gehen. „Ich freue mich sehr, meinen Einstieg in das Profi-Eishockey bei den Heilbronner Falken machen zu dürfen und bin gespannt auf das Kennenlernen mit den Trainern, meinen Teamkollegen und unseren Fans“, sagt Dunham.

Torhüter Tom Schickedanz wird in der kommenden Saison hingegen nicht mehr das Falkentrikot überziehen. Der 21-jährige Nachwuchsgoalie war mit einer Förderlizenz sowohl für die Heilbronner Falken als auch für die Eisbären Heilbronn in der Regionalliga spielberechtigt. Aufgrund einer Hüftverletzung und der daraus resultierenden Operation verpasste Schickedanz einen Großteil der zurückliegenden DEL2-Saison und konnte lediglich bei fünf Spielen als Back-up-Goalie für die Falken auflaufen.

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Mit Luca Tosto und Noah Dunham haben wir zukünftig zwei junge Talente in unserem Kader, die mit vollem Einsatz für die Falken auflaufen werden. Luca hat bereits bei den Tölzer Löwen gezeigt, dass er ein großes Talent ist und wird sicherlich den ein oder anderen Einsatz bei den Adler Mannheim in der DEL bekommen. Noah wird bei uns die ersten Schritte im Profibereich gehen und wir freuen uns darauf, ihn hierbei begleiten und intensiv fördern zu können.

Unser Dank gilt Tom Schickedanz für seinen Einsatz im Falkentrikot. Er hat sich immer sehr professionell verhalten und seine Rolle als Back-up-Goalie zu 100 Prozent ernst genommen. Für seine weitere berufliche und private Entwicklung wünschen wir ihm nur das Beste und hoffen darauf, dass er seine Verletzung vollständig auskurieren kann.“