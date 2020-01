Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach seinem Tryout wird der Kanadier Myles Fitzgerald bis zum Saisonende bei den Bietigheim Steelers bleiben.

In seinen vier bisherigen Spielen gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen. Steelers-Geschäftsführer Volker Schoch: „Myles hat sich von Tag eins an in die Mannschaft integrieren können und hängt sich voll rein. In all seinen bisherigen Partien konnte er vollauf überzeugen und wir hoffen, dass er auch in den restlichen Spielen so weitermacht.“