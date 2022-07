Lesedauer: ca. 1 Minute

​Moritz Serikow durchlief den Nachwuchs in Landshut und kam in der vergangenen Saison beim EVL zu seinen ersten Einsätzen in der DEL2 sowie beim Kooperationspartner Passau in der Oberliga Süd. Nun hat der 19-Jährige einen DEL2-Fördervertrag bei den Selber Wölfen unterzeichnet und möchte sich in den kommenden beiden Jahren im DEL2-Kader etablieren.

Moritz Serikow erhielt in Landshut eine sehr gute Ausbildung und spielte in den höchsten deutschen Nachwuchsligen, zuletzt in der DNL. Zudem kam er in der Saison 2019/20 zu drei Einsätzen mit der deutschen U17-Nationalmannschaft. Vergangene Saison erarbeitete sich Moritz seine ersten Einsätze im Seniorenbereich, kam zu vier Einsätzen beim Landshuter Kooperationspartner EHF Passau Black Hawks in der Oberliga Süd als auch zu fünf Spielen mit dem EV Landshut in der DEL2.

Andrew Hare freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit Moritz Serikow: „Ich denke, Moritz ist ein guter junger Spieler, der dafür brennt, sein Spiel zu verbessern. Darüber hinaus bin ich schon gespannt darauf, wie er sich ans Profi-Eishockey anpasst. Moritz hat, glaube ich, eine glänzende Zukunft vor sich und bestenfalls kann er bei uns die notwendige Erfahrung sammeln und wir ihm die Ausbildung zukommen lassen, die er dafür benötigt.“