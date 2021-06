Lesedauer: ca. 1 Minute

​Moritz Schug wird auch in der kommenden Saison die Defensive der Bayreuth Tigers in der DEL2 verstärken.

Im Dezember 2020 nach Bayreuth gekommen, entwickelte sich der 24-jährige Allrounder schnell zu einer festen Größe im Abwehrverbund der Oberfranken. Der zuvor meist in der Oberliga aktive Starnberger, der zu Saisonbeginn aus Halle nach Crimmitschau gewechselt war und dort auf Grund der Altersbeschränkung seinen Vertrag auflöste, bereut seinen Schritt an den Roten Main in keinerlei Hinsicht.

„Ich hatte anfangs etwas Pech mit einer Verletzung, konnte mich aber danach sehr schnell ins Team spielen und mich ans Niveau gewöhnen und anpassen. Außerhalb der Eisfläche läuft es auch rund, sodass mich gefreut habe, verlängern zu können“, erklärt der Verteidiger.

Über die etablierten Nachwuchsstandorte Rosenheim und Köln führte der Weg des 1,84 Meter großen und 83 Kilogramm schweren Rechtsschützen über mehrere Oberliga-Standorte bis nach Bad Nauheim, wo er zu ersten Einsätzen in der DEL2 kam. Im Anschluss spielte Schug eine starke Saison mit 33 Punkten in 40 Spielen in der Oberliga Nord bei den Saale Bulls aus Halle, bevor ihn der zuvor beschriebene Weg über Crimmitschau nach Bayreuth führte.

„Moritz hat sich schnell ins Team eingefügt und ohne Probleme den Schritt eine Liga höher gemeistert. Seine Übersicht und seine Art, die Scheibe überlegt nach vorne zu spielen, tut unserem Spiel gut“, ist sich Matthias Wendel sicher.

„Moritz hat überzeugt und die an ihn gestellten Erwartungen erfüllt. Seine Flexibilität macht ihn sehr wertvoll. Er ist schnell auf den Schlittschuhen unterwegs, hat einen guten Schuss und trifft zumeist die richtigen Entscheidungen. Zudem ist er in einem Alter, wo er sich – nach einem ersten Jahr in der DEL2 – sicher noch weiter entwickeln kann“, bestätigt Coach Petri Kujala die positive Beurteilung des Geschäftsführers.