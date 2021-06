Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Ravensburg Towerstars haben mit Fabian Dietz ein weiteres vielversprechendes Offensiv-Talent in ihren Kader geholt. Der 22-Jährige kommt vom Deutschen Meister Eisbären Berlin nach Oberschwaben und ist durch sein Engagement für die Lausitzer Füchse in der DEL2 kein Unbekannter.

Fabian Dietz startete die Nachwuchsstationen an seinem Heimatstandort Peißenberg und wechselte für die prägenden Jugend- und Junioren-Stationen in die Nachbarstadt Peiting. Schon als 16-Jähriger sammelte er erste Erfahrungen im Oberliga-Team des EC Peiting, wo er sich in der Saison 2017/18 mit guten Leistungen und Statistiken für seinen ersten DEL2 Vertrag empfehlen konnte. Nach einer vollen Saison bei den Lausitzer Füchsen wechselte er im Jahr darauf zu den Eisbären Berlin in die DEL, wo er in der vergangenen Saison mit seinem Team auch den Deutschen Meistertitel feiern durfte. Mit einer Förderlizenz war Fabian Dietz die letzten zwei Jahre zudem für die Lausitzer Füchse im Einsatz. Insgesamt stand der Stürmer schon in 71 DEL2 Spielen auf dem Eis und verbuchte 20 Tore sowie 12 Vorlagen.

Towerstars-Trainer Peter Russell schätzt die spielerischen Fähigkeiten von Fabian Dietz, die ihm bereits in den vergangenen zwei Jahren nicht verborgen geblieben waren. „Fabian ist ein Energiebündel, zeigt Biss im Spiel und hat außerdem einen wirklich guten Schuss“, betont der Coach und ergänzt: „Er will durch den Wechsel von Berlin nach Ravensburg sein Spiel weiterentwickeln und ich habe ein gutes Gefühl, dass er bei den Towerstars einen entscheidenden Schritt nach vorne machen wird."

„Wir freuen uns, dass sich Fabian für die Towerstars entschieden hat. Er möchte hier in eine Rolle hineinwachsen, um sich wieder für ein Engagement in der DEL zu empfehlen“, sagt der künftige Geschäftsführer Sport, Daniel Heinrizi und betont weiter: „Fabian wird den Konkurrenzkampf in der Mannschaft weiter erhöhen und wir sind überzeugt, dass er eine starke Saison spielen wird.“ Die Chance, sich wieder für die DEL empfehlen zu können, sieht auch Fabian Dietz selbst als ehrgeiziges Ziel für die nächste Saison. „Natürlich will ich dafür wieder angreifen und alles geben“, sagt der aktuellste Neuzugang der Towerstars. „Ravensburg will immer um die Meisterschaft mitspielen und ich denke, für die nächste Saison haben wir ein starkes Team zusammen, mit dem wir viel erreichen können“, so der 1,81 Meter große Stürmer.

Die Sommerpause verbringt Fabian Dietz in seiner Heimatstadt Peißenberg, seinen neuen Standort hat Fabian Dietz unlängst aber bereits bei einem Besuch in Ravensburg kennengelernt. „Die Stadt ist wunderschön und ich freue mich schon sehr, wenn die Saison dann endlich losgeht“, sagt der Stürmer.