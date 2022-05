Lesedauer: ca. 1 Minute

​Verteidiger Maximilian Söll wird ab der kommenden Saison für die Krefeld Pinguine auflaufen.

Der 20-jährige Schongauer wurde beim EC Peiting ausgebildet und durchlief auf seinem Weg in die Oberligamannschaft alle Altersklassen der Oberbayern. In der 1. Mannschaft kam er in der vergangenen Spielzeit in 37 Spielen auf 18 Punkte (sieben Tore, elf Vorlagen).



Geschäftsführer Sergey Saveljev: „Maximilian ist ein Rohdiamant, den es zu formen gilt. Er ist ein harter Arbeiter und hat zuletzt in der Oberliga Süd in Peiting eine starke Saison absolviert. Wir wollen ihm dabei helfen sein Spiel weiterzuentwickeln und mit dem Verein zu wachsen.“