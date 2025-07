Lesedauer: ca. 1 Minute

Von den Krefeld Pinguinen wechselt der 23-jährige Verteidiger Maximilian Söll ins Ellental. Der gebürtige Schongauer spielte in den letzten drei Jahren für die Pinguine und kam dabei auf insgesamt 148 Spiele in der DEL2, in denen dem Rechtschützen 26 Punkte (acht Tore) gelangen. Neben Stürmer Mike Fischer, ist Söll der zweite Akteur, der von den Pinguinen zu den Steelers wechselt.

Ausgebildet wurde der 1,84 Meter große und 84 Kilogramm schwere Abwehrspieler beim EC Peiting. Bereits während seiner Zeit im Nachwuchs konnte Söll erste Erfahrungen im Seniorenbereich in der Oberliga Süd sammeln. Für den ECP kam er in insgesamt 123 Spielen zum Einsatz und verbuchte dabei sieben Treffer und 19 Vorlagen. Zur Saison 2022/23 ging es für Söll erstmals raus aus der Heimat – er schloss sich den Krefeld Pinguinen an, die in der Vorsaison aus der DEL abgestiegen waren. Nach drei Spielzeiten am Niederrhein folgt nun sein nächster Schritt nach Bietigheim.

Trainer Alexander Dück: „Ich bin froh, dass Max noch auf dem Markt war. Durch die Altersregelung ist er bei einigen Clubs zunächst nicht ganz oben auf der Liste gelandet – sportlich ist er für uns aber eine echte Verstärkung. Er bringt Ruhe, Übersicht und eine hohe Spielintelligenz mit. Vor allem defensiv wird er uns mit seinem Stellungsspiel und seiner Erfahrung weiterhelfen, aber er hat auch die Fähigkeit, das Spiel schnell zu machen und sich gut in die Offensive einzuschalten. Max ist schon seit drei Jahren in der DEL2 aktiv und hat sich ständig weiterentwickelt. Er gilt als zuverlässiger Zwei-Wege-Verteidiger mit Führungsqualitäten. Neben seinen spielerischen Fähigkeiten bringt er auch die Mentalität mit, die in engen Spielen den Unterschied machen kann. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns. Ich freue mich, ihn im Team zu haben.“