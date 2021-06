Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESV Kaufbeuren hat sein Torhüter-Trio für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Neben Stefan Vajs werden Maximilian Meier und Dieter Geidl im Kader des ESVK für die Saison 2021/22 stehen.

Maximilian Meier wechselte während der letzten Saison vom Kooperationspartner EV Füssen nach Kaufbeuren und feierte bei seinem Pflichtspiel-Debüt in der DEL2 sogleich auch einen Shoutout. Auch seine weiteren Leistungen im Ligabetrieb überzeugten die sportlich Verantwortlichen beim ESVK komplett. Der 21 Jahre alte Torhüter konnte bei elf absolvierten Pflichtspielen insgesamt neunmal das Eis als Sieger verlassen und kam dabei auf eine Fangquote von knapp über 90 Prozent. Allerdings wurde der talentierte Torhüter im weiteren Saisonverlauf von einer Verletzung ausgebremst, welche wohl weitere Einsätze für die Joker verhinderte. Maximilian Meier erhält dazu für die kommende Spielzeit auch eine Förderlizenz für den EV Füssen in der Oberliga Süd.

Mit Dieter Geidl kommt aus der U20-Mannschaft des ERC Ingolstadt ein weiteres Nachwuchstalent in die Wertachstadt. Der 18 Jahre alte Torhüter ist hauptsächlich für den Spielbetrieb in der DNL eingeplant und soll in der U20-Mannschaft des ESVK, die von Daniel Jun trainiert wird, eine wichtige Rolle übernehmen. Gleichzeitig wird der Deutsch-Tscheche auch für den Spielbetrieb der Joker in der DEL2 lizenziert. Bei den Jokern wird Dieter Geidl in Zukunft das Trikot mit der Nummer 31 tragen.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zu den beiden Torhütern: „Maxi Meier hat in der letzten Saison voll eingeschlagen und wirklich super Leistungen abgeliefert. Er ist trotz seiner erst 21 Jahre schon sehr ruhig und abgeklärt. Er hat viel Talent und wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Entwicklung und Leistungsfähigkeit noch lange nicht am Ende angekommen ist. Wir freuen uns sehr, dass er in der kommenden Saison für den ESVK spielt. Dieter Geidl ist ebenfalls ein junger und talentierter Torhüter, der aber überwiegend in der U20-Mannschaft von Daniel Jun zum Einsatz kommend wird.“