Ein weiterer Stürmer des Meisterteams 2022/2023 hat seinen Vertrag verlängert. Mit Max Hadraschek behalten die Towerstars einen Spieler, der nicht zuletzt in den Playoffs seine Versiertheit und Kampfstärke unter Beweis stellte.

Max Hadraschek spielte vor seinem Wechsel nach Ravensburg drei Jahre beim DEL-Club Schwenningen und konnte seine hochklassige Erfahrung auf vielfache Weise ins Towerstars Team bringen. Neben seinen 17 Toren und 21 Beihilfen überzeugte der 28-jährige Center durch harte Arbeit sowohl in der offensiven, als auch defensiven Zone. Auch das Auge für den Mitspieler sowie die Persönlichkeit auf und neben dem Eis zeichneten den gebürtigen Sonthofener in der vergangenen Saison aus.

„Ich möchte in der nächsten Saison gerne dort wieder ansetzen, wo ich in den Playoffs aufgehört habe“, erklärt Max Hadraschek zu seiner Vertragsverlängerung und ergänzt: „Mir gefällt es super hier in Ravensburg und wir hatten eine tolle Chemie in der Mannschaft. Ich freue mich schon riesig auf die neue Saison und hoffe natürlich, dass der Großteil des Teams zusammenbleibt.“

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Vertragsverlängerung des Stürmers: „In der richtungsweisenden Phase der Saison konnten wir alle sehen, wozu Max imstande zu leisten ist. Ich habe schon bei seiner Verpflichtung an ihn und seine spielerischen Fähigkeiten geglaubt und wir sind sehr froh, ihn auch in der nächsten Saison in der Mannschaft zu haben.”