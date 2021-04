Lesedauer: ca. 1 Minute

Der EV Landshut hat dem Personalpuzzle für die kommende DEL2-Saison ein weiteres, wesentliches Stück hinzugefügt. Stürmer Max Forster hat seinen Vertrag bei den Rot-Weißen um weitere zwei Jahre bis zum Sommer 2023 verlängert! Der mittlerweile 30-jährige, gebürtige Landshuter entstammt aus der EVL-Talentschmiede und hat dem Club fast über seine gesamte Karriere die Treue gehalten. In der DEL2-Spielzeit 2021/22 geht Forster bereits in sein 13.Profijahr am Gutenbergweg ist in den letzten Jahren immer mehr zum Gesicht des EV Landshut geworden.

Seitdem der treffsichere Stürmer vor sieben Jahren von einem Kurz-Engagement beim ESV Kaufbeuren in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, hat er kein anderes Trikot mehr getragen und war stets eine der fleißigsten Punktesammler beim EVL. In den vergangenen Jahren war er in der internen EVL-Scorerwertung immer ganz vorne mit dabei. So gelangen ihm beispielsweise in der Aufstiegssaison in 65 Spielen bärenstarke 82 Punkte (38 Tore/44 Assists). In der DEL2 schoss sich Forster in letzten beiden Jahren jeweils zum besten deutschen EVL-Scorer und kam in 99 Spielen auf 39 Tore und 51 Assists.

„Ich bin wirklich froh, dass wir uns schnell einig waren und ich meinen Vertrag verlängern konnte. Ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison. Wir haben uns als Mannschaft eine ganze Menge vorgenommen und können es kaum erwarten, hoffentlich bald wieder vor unseren Fans zu spielen“, meint Forster.

Auch Trainer Leif Carlsson zeigte sich hoch zufrieden mit der Vertragsverlängerung des Centers: „Max ist ein ganz stabiler Stürmer, der einer ganzen Reihe Halt gibt. Außerdem ist er stark im Abschluss und sammelt regelmäßig seine Punkte. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Außerdem hat er einen tollen Charakter und ist auch für die Kabine extrem wichtig. Als Landshuter weiß er, was es bedeutet für den EVL zu spielen. Er ist einfach ein echter Leader.“

„Max ist ein ganz wichtiger Spieler für den EVL und verkörpert den Verein und seine Werte wie nur wenige andere Spieler. Er ist ein Top-Allrounder und sowohl offensiv als auch defensiv enorm wertvoll – und dazu extrem torgefährlich! Ich bin wirklich froh, dass er auch im kommenden Jahr wieder das EVL-Trikot trägt“, ergänzt Axel Kammerer, sportlicher Leiter des EV Landshut.

Folgende Spieler stehen aktuell (Stand: 14. April 2021) für die DEL2-Saison 2021/22 beim EV Landshut unter Vertrag:

Tor: Dimitri Pätzold, Olafr Schmidt (N/Ravensburg Towerstars)



Verteidigung: Dominik Bohac, Alexander Dersch, Stephan Kronthaler, Henry Martens, Andreas Schwarz (N/Tölzer Löwen), Robin Weihager

Sturm: Fabian Baßler, Sebastian Busch, Max Forster, Lukas Mühlbauer, Zach O´Brien, Marco Pfleger (N/Tölzer Löwen), Marcus Power