Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Ravensburg Towerstars sind bei der Besetzung der vierten und damit letzten noch offenen Kontingentspielerposition fündig geworden. Vom AHL-Club Abbotsford Cannucks kommt der kanadische Center Matt Alfaro.

Die Fans der Ravensburg Towerstars, aber auch in der gesamten DEL2, dürfen sich mit Matt Alfaro auf einen neuen Spieler freuen. Der 26-jährige Stürmer aus Calgary durchlief die Jugend- und Junioren-Stationen zunächst in seiner Heimatstadt, danach wechselte er zu den Kootenay Ice in der nordamerikanischen Top-Juniorenliga WHL. Der prägende Schritt in Richtung Eishockeyprofi erfolgte über die Universität of Calgary, wo er von 2017 bis 2020 in der renommierten College-Liga U-Sports auflief. Den ersten Profivertrag unterschrieb Matt Alfaro beim ECHL-Club Wheelings Nailers, für die er insgesamt 91 Spiele bestritt und 75 Scorerpunkte sammelte.



Von den Wheelings Nailers wurde er in der Saison 2021/22 eine Liga höher in die AHL entsandt, wo er zunächst für die Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Manitoba Mouse sowie die Abbotsford Canucks stürmte. Bei Abbotsford, dem Farmteam und Kooperationspartner des NHL-Clubs Vancouver Canucks, bestritt der 1,88 Meter große und 88 Kilogramm schwere Center auch den größten Teil der vergangenen Spielzeit 2022/23. Insgesamt stand Matt Alfaro in 75 AHL-Begegnungen auf dem Eis und verbuchte 21 Scorerpunkte.

„Auf der Suche nach einem passenden Spielerprofil für unsere letzte Kontingentstelle hatten wir Matt schon einige Wochen auf dem Radar. Er bringt von allen wichtigen technischen und spielerischen Anforderungen ein hohes Maß mit“, sagt Towerstars Trainer Gergely Majoross. „Wichtig war für uns auch, dass er charakterlich gut zu uns passt. Er pflegt eine professionelle Einstellung und wird daher auf und neben dem Eis ein Vorbild für andere Spieler sein“, ergänzt der Coach.

Towerstars-Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi betont: „Wir freuen uns schon sehr auf Matt. Er kristallisierte sich definitiv als Wunschspieler unseres neuen Trainers heraus und wir sind sehr froh, dass es letztlich auch geklappt hat.“