​Mit Marvin Ratmann wechselt ein noch junger 22 Jahre alter, aber bereits mit der Erfahrung von knapp 180 DEL2-Partien ausgestatteter Flügel-Stürmer zu den Bayreuth Tigers.

Der in Köln geborene Rheinländer durchlief den kompletten Nachwuchs in seiner Heimatstadt beim Kölner EC, bevor er zur Saison 2017/18 erstmals für den EC Bad Nauheim auflief und die nächsten drei Spielzeiten zum Stammpersonal gehörte. Im Vorfeld der vergangenen Saison unterschrieb der 1,87 Meter große und 75 Kilogramm schwere Stürmer einen Vertrag bei den Kölner Haien, die als Kooperationspartner mit dem EC Bad Nauheim verbunden sind. Zwei Mal lief Ratmann in der Folge in der DEL auf, wobei ihm auch ein Treffer gelang, und absolvierte weitere 23 Partien für die Hessen.

„Marvin hatte ein bisschen Pech in der letzten Saison. Der Wechsel zwischen den Clubs, mehrfach in Quarantäne und schließlich war er noch verletzt. Er gehört in die Kategorie ‚frecher Stürmer‘, der sehr gut Schlittschuh läuft und ein großes taktisches Verständnis mitbringt. Wir erwarten uns schon einiges von ihm und sind froh, dass wir ihn verpflichten konnten“, so die Einschätzung von Tigers-Coach Petri Kujala.