​Mit dem 23-jährigen Marvin Neher kann der EHC Freiburg eine weitere Vertragsverlängerung für die DEL2-Saison 2021/22 präsentieren.

Über Ravensburg, Füssen, Mannheim und Bayreuth fand der junge Verteidiger in der Saison 2018/19 den Weg in den Breisgau. Bei den Wölfen wusste sich der Linksschütze von Jahr zu Jahr zu steigern und wird nun in seine bereits vierte Saison mit dem südbadischen DEL2-Club gehen.

Robert Hoffmann, Cheftrainer der Wölfe: „Marvin ist ein grundsolider Verteidiger im besten Sinne und wir wissen definitiv, was wir an ihm haben. Er möchte den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und hierbei bekommt er von uns das Vertrauen. Wir freuen uns sehr, dass er ein Teil dieser Mannschaft bleibt.“