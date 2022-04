Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 24-jährigen Marvin Neher können die Verantwortlichen des EHC Freiburg eine weitere Vertragsverlängerung präsentieren.

Im Alter von 20 Jahren wechselte Neher von Ligakonkurrenten aus Bayreuth nach Freiburg und geht nun bereits in seine fünfte Spielzeit als Wolf. Hinter dem Defensivspezialisten liegt eine Saison, in der der ehrgeizige und kampfstarke Verteidiger trotz mehrerer Verletzungen mit elf Scorerpunkten einen neuen Karrierebestwert markieren konnte.



Robert Hoffmann, Cheftrainer der Wölfe, über die Vertragsverlängerung: „Für Marvin war es keine leichte Saison. Er ist bereits mit einer Verletzung gestartet, danach aber stärker denn je zurückgekommen und wurde am Ende wieder durch eine Verletzung ausgebremst. Nichtsdestotrotz hat sich Marvin in seinem Spiel super entwickelt und dabei zudem einen gewissen Scoringtouch entwickelt. Wir freuen uns ihn auch in der kommenden Spielzeit in unserem Team zu haben und mit ihm eine wichtige Säule in der Defensive zu besetzen.“

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Marvin ist für uns ein wichtiger und zuverlässiger Verteidiger. Seit er hier in Freiburg ist, hat er sich stetig verbessert und ist immer stärker geworden. Diese Entwicklung wollen wir selbstverständlich gemeinsam fortführen. Durch seine Verletzungen wurde er oft zurückgeworfen. Wir sind nun aber zuversichtlich und davon überzeugt, dass er nach seinem operativen Eingriff eine verletzungsfreie Saison spielen kann und dabei eine noch größere Stütze in unserem Kader darstellt.“