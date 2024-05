Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESV Kaufbeuren kann mit Marvin Feigl seinen zweiten Neuzugang für die Saison 2024/25 präsentieren.

Der 21 Jahre alte Stürmer stammt aus dem Nachwuchs des ERC Ingolstadt und kommt nun über die Stationen Ravensburg Towerstars, mit denen er in der Spielzeit 2022/23 die DEL2-Meisterschaft feiern konnte und den Starbulls Rosenheim zum ESV Kaufbeuren. Erste Profi-Erfahrungen sammelte der Linksschütze dazu auch schon in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 in der Oberliga Süd beim HC Landsberg.



Nun erfolgt also der Wechsel zum ESV Kaufbeuren, worauf sich Marvin Feigl schon sehr freut: „Ich habe mich für den ESVK entschieden, da es ja bekannt ist, dass der ESV Kaufbeuren für eine sehr gute Arbeit mit jungen Spieler steht. Dazu hatte ich sehr gute Gespräche mit Daniel Jun, den sich schon länger aus meiner Nachwuchszeit kenne. Mit Simon Schütz und Rihards Babulis habe ich dazu auch schon in Ingolstadt zusammengespielt.“

ESVK-Trainer Daniel Jun sagt über den Neuzugang aus Rosenheim folgendes: „Ich kenne Marvin Feigl schon aus seinen Nachwuchszeiten in Ingolstadt. Er ist immer top-fit, ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und dazu auch ein absoluter Teamspieler, der viel Energie auf das Eis bringt.“

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zu Marvin Feigl: „Mit Marvin Feigl bekommen wir einen jungen, hungrigen Spieler in unsere Mannschaft, der mit seinen erst 21 Jahren auch schon ein paar Jahre im Profi-Geschäft auf dem Eis stand. Wir freuen uns sehr, dass er in der neuen Saison nun für den ESVK aufläuft.“