​Mit der Verpflichtung des 29-jährigen Kanadiers Mark McNeill verstärken sich die Selber Wölfe in der Offensive.

Mark McNeill kommt mit den Referenzen aus 411 AHL-Spielen in die Porzellanstadt und bringt es sogar auf zwei Einsätze in der NHL. Europa-Erfahrung sammelte der Rechtsschütze in den höchsten Ligen Österreichs sowie Dänemarks und der 2. Liga Schwedens.

Nachdem klar war, dass Daniel Leavens das Wolfsrudel wieder verlassen würde, waren die Verantwortlichen der Selber Wölfe auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz. Mit der Verpflichtung von Mark McNeil scheint diese Position nun sogar noch einmal stärker besetzt zu sein. Geschäftsführer Thomas Manzei: „Mark McNeill war unser absoluter Wunschkandidat auf dieser Position. Alle Auskünfte, die sich unser Headcoach Sergej Waßmiller über ihn eingeholt hat, waren durchweg positiv. Wir sind absolut glücklich, dass er sich für uns entschieden hat.“ Jürgen Golly fügt hinzu: „Man braucht sich nur mal Marks Vita anschauen. Die spricht absolut für sich. Er hat nur in den höchsten Ligen gespielt, wurde in der ersten Runde von den Chicago Blackhawks für die NHL gedraftet. Er ist körperlich robust, Rechtsschütze und kann Center als auch Außenstürmer spielen.“

Bereits im Alter von 18 Jahren spielte Mark McNeill in der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga, der AHL, in der er in acht Spielzeiten auf 411 Spiele bei 100 Toren und 24 Vorlagen sowie 220 Strafminuten kam. 2011 wurde McNeill von den Chicago Blackhawks in der ersten Runde gedraftet und brachte es für eben diesen Club sowie die Dallas Stars auf jeweils ein Spiel in der besten Eishockeyliga der Welt, der NHL. Zudem lief er für die U18- sowie die U20-Nationalteams Kanadas auf. In der Saison 2019/20 ging es für den Rechtsschützen zum ersten Mal „über den großen Teich“ in die höchste österreichische Spielklasse zu den Black Wings Linz. Danach schloss er sich dem schwedischen Zweitligisten HC Vita Hästen an. Vergangene Saison lief McNeill im Trikot des dänischen Erstligisten Frederikshavn White Hawks auf.