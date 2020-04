Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Suche hat ein Ende: Die Eispiraten Crimmitschau haben Mario Richer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 55-jährige Kanadier folgt somit auf Daniel Naud, der zuletzt als Headcoach bei den Westsachsen arbeitete, diese aber in Richtung Bietigheim verließ.

Zuletzt arbeitete der 55-jährige Trainer für vier Jahre bei Amiens in der League Magnus, der höchsten französischen Eishockeyliga. Dort konnte er in den vergangenen beiden Jahren zwei Mal den French Cup gewinnen und wurde zudem einmal als Coach des Jahres (2018) ausgezeichnet. Begonnen hatte der ehemalige Torjäger seine Trainerlaufbahn in nordamerikanischen Juniorenligen und arbeitete danach zudem im Trainerstab der kanadischen Spengler-Cup-Auswahl. 2009 zog es Richer dann als Coach erstmals nach Europa. Nach zwei erfolgreichen Jahren bei der zweiten Mannschaft des EC Salzburg, arbeitete der in Thurso, Québec geborene Eishockeylehrer drei Jahre für die Graz 99ers in der EBEL, später dann beim HC Pustertal in der ersten italienischen Liga. Dort wurde er 2015 italienischer Supercup-Champion.

„Mario hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er mit wenig Budget große sportliche Erfolge feiern kann. Er steht für Leidenschaft, Emotionen und Kampfgeist. Dinge, die er auch auf unser Team übertragen will. Des Weiteren gab es viele positive Feedbacks aus Spielerkreisen zu seiner Person und seiner Arbeit, was uns überzeugt hat, ihn als unseren neuen Cheftrainer zu verpflichten“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.