​Marco Wölfl kehrt zurück zu den Tölzer Löwen. Der Goalie spielte zuletzt für Ligakonkurrent Bayreuth Tigers und unterzeichnete ein Arbeitspapier für die kommende Spielzeit in der DEL2.

Damit spielt Wölfl in Zukunft wieder für den Club, für den er fast sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen hat: Seine Karriere begann der in Fuchstal aufgewachsene Torhüter zwar beim EV Landsberg, wechselte aber schnell in den Nachwuchs des EC Bad Tölz. Aus der DNL-Mannschaft spielte sich der 1,80 Meter große Wölfl ab 2012 in das Tor des Oberliga-Teams, wo er in drei Saisons auf insgesamt 63 Einsätze kam.

In der Saison 2014/15 stand er in den Play-offs kurzzeitig im Kader der Ravensburg Towerstars, ehe er im Sommer 2015 einen Vertrag bei den Schwenninger Wild Wings unterzeichnete. Im Oberhaus kam Wölfl zu insgesamt 22 Einsätzen für das Team vom Neckarursprung. Unterdessen entwickelte er sich bei Kooperationspartner EHC Freiburg in der DEL2 zu einer festen Größe im Tor.

Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zu den Bayreuth Tigers. “Petri Kulaja hat sich sehr um mich bemüht. Es war aber leider eine total schwierige Saison, vom gesamten Paket her. Ich bin einfach froh, nächste Saison wieder für Tölz spielen zu können.”