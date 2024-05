Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eine weiterer Aufstiegsheld bleibt den Blue Devils Weiden treu. Torhüter Marco Wölfl hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Tor der Oberpfälzer hüten. Der gebürtige Schongauer startet damit in seine dritte Saison beim Eishockeyklub aus Weiden.

Der 30-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 19 Spiele. Mit einem Gegentorschnitt 2.14 und einer Fangquote 91,1 Prozent gehörte er zu den besten Goalies der Oberliga-Hauptrunde. Gegen Ende der Hauptrunde verletzte sich der Torhüter beim 5:3-Auswärtssieg in Peiting, feierte aber in den Playoffs sein Comeback und brachte die gegnerischen Stürmer mit starken Leistungen zur Verzweiflung.



Marco Wölfl wird in der kommenden Saison von Felix Noack unterstützt. Noack wechselt vom Finalgegner Hannover Scorpions zu den Blue Devils. Bei den Mellendorfern absolvierte der Linksfänger in der vergangenen Saison drei Spiele. Mit dem 19-Jährigen kommt ein talentierter Torhüter aus der Wedemark, der sich in Weiden persönlich und sportlich weiterentwickeln will. Ausgebildet wurde der gebürtige Berliner bei den Eisbären Juniors. Für die Eisbären Berlin kam er in der Saison 2022/23 sieben Mal als Backup in der Penny DEL zum Einsatz und absolvierte ein Spiel in der CHL. Bei den Blue Devils ist der 1,97 Meter große Hüne als dritter Torhüter vorgesehen.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils Weiden: „Marco hat mit seinen herausragenden Leistungen einen großen Anteil an unserem Aufstieg. Er hat mit spektakulären Paraden Spiele entschieden und sich nach seiner Verletzung eindrucksvoll zurückgemeldet. Felix ist ein junger, talentierter Torhüter mit viel Potenzial. Trotz seiner stattlichen Größe von fast zwei Metern ist er sehr beweglich.“