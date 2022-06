Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zwei langjährige Verteidiger bleiben dem Rudel erhalten: Marco Müller und Stephan Tramm werden auch in der Saison 2022/23 für die Kassel Huskies auflaufen.

Bereits seit der ersten DEL2-Saison 2014/15 ist Marco Müller Teil des Husky-Rudels und auch in der kommenden Spielzeit wird der Verteidiger das blau-weiße Trikot tragen. Mit 435 Partien für die Huskies ist und bleibt der 31-Jährige Dienstältester Spieler im Kader von Trainer Bo Subr. Der gebürtige Heilbronner ist in den vergangenen acht Jahren längst in Nordhessen heimisch geworden. Seit seiner Ankunft zeichnen Marco unter anderem sein unermüdlicher Einsatz, sein großer Teamgedanke und seine defensiven Shutdown-Qualitäten aus. Nach der abgelaufenen Spielzeit wurde Marco von den Huskies-Fans zu ihrem „Fan-Liebling“ der Saison gewählt.

Neben Marco Müller wird auch Stephan Tramm in der neuen Saison weiter für die Schlittenhunde auflaufen. Im Sommer 2019 wechselte der damals 21-Jährige nach drei Jahren Oberliga in Leipzig zu den Nordhessen. Bereits in seiner Debüt-Saison konnte der spielstarke Verteidiger überzeugen und erwies sich auch in den vergangenen beiden Spielzeiten als wichtiger Teil der Huskies-Defensive. Beleg dafür ist unter anderem seine beeindruckende Plus-Minus-Bilanz von +80 in nun 150 DEL2-Hauptrundenspielen. In der abgelaufenen Saison zählte Tramm mit 25 Scorerpunkten, darunter ein für ihn neuer persönlicher Bestwert von sechs Toren, und einer Plus-Minus-Statistik von +24 zu den besten Verteidigern seines Alters in der DEL2.