​Ein weiterer Ex-Pinguin kann das „Ex“ wieder streichen. Stürmer Marcel Müller wechselt zur neuen Saison zurück zu den Krefeld Pinguinen. Der 33-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag.

Der 586-fache DEL-Spieler trug das Trikot der Pinguine bereits in der Saison 2014/15, 2016/17 und 2017/18. Zuletzt stand Müller bei den Kölner Haien unter Vertrag und konnte in der abgelaufenen Spielzeit 26 Punkte (11 Tore, 15 Vorlagen) in 46 Spielen erzielen.



Sergey Saveljev: „Marcel ist einer der talentiertesten deutschen Spieler seiner Generation. Er ist ein absoluter Kämpfer und Arbeitstier. Zusätzlich hat er einen guten Torriecher und spielt sowohl offensiv als auch defensiv mit hoher Intensität und wir uns wichtige Siege bescheren. Die Fans kennen ihn und wissen, was sie bekommen und Marcel kennt die Westparkstraße und die Krefeld Pinguine. Von einem solchen Leader auf und neben dem Eis, der schon auf den größten Eishockey-Bühnen der Welt zu Hause war, wird der gesamte Verein profitieren.“

Müller begann seine Nachwuchskarriere bei den Eisbären Juniors und Jungadlern Mannheim. Sein Debut in der DEL gab der damals 17-Jährige in der Saison 2005/06 für die Eisbären. Bei den Kölner Haien entwickelte sich der 1,93 Meter große Stürmer zu einem Top-Spieler in der DEL wodurch die Toronto Maple Leafs auf ihn aufmerksam wurden und ihn als ungedrafteten Rookie in der Saison 2011/12 unter Vertrag nahmen. Neben drei Einsätzen im Trikot der „blue and white“ in der NHL, wurde der gebürtige Berliner in den zwei Spielzeiten in Nordamerika 139 Mal beim Farmteam Toronto Marlies eingesetzt. Nach einem kurzen Intermezzo in Schweden, wechselte der Linksschütze wieder nach Deutschland, 2014 zum ersten Mal zu den Pinguinen.