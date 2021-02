Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der in Thüringen geborene Angreifer Manuel Nix schließt sich den Bayreuth Tigers an.

Die ersten Schritte des heute 1,87 Meter großen und 87 Kilogramm schweren Linksschützen auf der Eisfläche erfolgten in Crimmitschau und Mannheim, bevor es für ihn über die RB Hockey Akademie im Anschluss nach Ausbildungsjahren in den DNL-Teams von Berlin und Augsburg nach Memmingen in die Oberliga ging. Zuletzt war der ehemalige, inzwischen 20-jährige Junioren-Nationalspieler in Höchstadt aktiv und möchte sich nun in Bayreuth perspektivisch für einen Vertrag empfehlen. Nix, der bereits einige Tage in Bayreuth trainiert, wird – vorbehaltlich der rechtzeitigen Lizenzierung – bereits an diesem Wochenende zum Einsatz kommen.

„Ich freue mich auf Bayreuth und möchte die Chance nutzen, mich hier beweisen zu können“, so Manuel Nix.