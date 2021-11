Lesedauer: ca. 1 Minute

​Lukas Vantuch verstärkt das Team des DEL2-Neuling Selber Wölfe. Er erzielte in 120 DEL2-Spielen 96 Scorerpunkte, gilt als harter Arbeiter und soll sein neues Team vor allem auch in Über- und Unterzahl voranbringen. Da der 34-jährige Tscheche eine Kontingentstelle belegt, ist nun der Konkurrenzkampf zwischen ihm und Thompson, Miglio, Aquin sowie Weninger eröffnet.

Selbs Trainer Herbert Hohenberger hatte auf Lukas Vantuch schon seit geraumer Zeit ein Auge geworfen: „Ich habe Lukas letztes Jahr bei meiner Hospitation in Crimmitschau bei meinem Freund Mario Richer kennengelernt und stand seit dieser Zeit mit ihm in Kontakt, weil er ein interessanter Spieler ist. Lukas bringt unglaublich viel Erfahrung mit, ist sowohl auf der Centerposition als auch auf Außen einsetzbar und wird uns definitiv mehr Kadertiefe geben.“



Zudem soll die neue Nummer 93 der Selber Wölfe helfen, einige Schwachstellen auszumerzen: „Lukas ist irrsinnig gut im Powerplay und in Unterzahl. Er arbeitet hart, scheut keinen Zweikampf und blockt Schüsse. Des Weiteren ist er ein sympathischer, ehrlicher Spieler und ich bin froh, dass wir mit ihm einen erfahrenen Spieler gefunden haben, der uns in unserer jetzigen Situation weiterhelfen kann, unser Saisonziel zu erreichen“, so Hohenberger.

In der DEL2 lief es für den EV Landshut, die Eispiraten Crimmitschau und zuletzt für die Tölzer Löwen auf.